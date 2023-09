Calciomercato, Modena: colpo di coda in uscita per i canarini

E’ mancato il classico colpo finale in entrata per il Modena, quello che arriva a un minuto dallo scadere del termine per depositare i contratti. Non è mancato invece quello in uscita: infatti all’ultimo secondo è stato trovato un accordo per la cessione di Tommaso a titolo definitivo al Catania dopo due intensi anni vissuti a Modena. Con l’arrivo di Zaro, a fare coppia con Pergreffi, Silvestri non sarebbe più stato titolare al centro della difesa canarina ed è tornato dove era già stato per essere ancora protagonista.