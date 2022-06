Cittadella , calciomercato: Trombetta passato al Corticella, arriva Ridolfi

Ancora movimenti di mercato per il Cittadella Vis Modena che dopo l’uscita di bomber Trombetta, passato al Corticella, ha confermato la permanenza nella rosa anche per l’anno prossimo di Andrea Pappaianni, difensore di grande esperienza, che gioca la sua terza stagione per la squadra cittadina. E’ stato anche formalizzato un acquisto importante: si tratta di Mattia Ridolfi, attaccante classe 1989, che lo scorso anno ha vestito la maglia della Piccardo Traversetolo mettendo a segno nove reti.