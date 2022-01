Calcio, Sassuolo: primo allenamento per Ruan Tressoldi

E’ arrivato alla corte di Dionisi e ha svolto il primo allenamento con la maglia neroverde questo pomeriggio Ruan Tressoldi. Il difensore centrale è arrivato a Sassuolo dopo essere stato acquistato dal club di piazza Risorgimento in estate e poi lasciato in prestito al Gremio, squadra di origine, per sei mesi. Ora è pronto a vestire la maglia neroverde e a dare una mano in un reparto che necessitava di rinforzi dopo aver giocato nel campionato brasiliano con il Gremio.