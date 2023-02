Sassuolo, calciomercato 'last minute' ma sempre ponderato

Sono tanti i giovani che il Sassuolo ha fatto entrare in questa sessione di mercato e tanti anche gli spostamenti dei vari giocatori in prestito. Dentro i 2004 Junior Ajayi e Lorenzo Gori, i 2005 Alessio Piantedosi e Yaroslav Railian, infine il 2006 Denis Mario Sandro. Cervo dal Frosinone è passato al Venezia sempre in prestito: prestiti anche per Saccani che è andato alla Pergolettese, Belicchi al Modena, Elatachi al Carpi, Perini alla Ternan, Sasanelli all’Ascoli, Semeraro alla Vignolese e Zafferri alla Reggiana. Suplja a titolo definitivo all’Empoli.

Parlano invece di prima squadra, tutti i colpi dei neroverdi sono arrivati nell’ultima giornata di calciomercato, sia quelli in entrata che quelli in uscita. L’unico ad essere partito con un po’ di anticipo è stato Antiste, passato in prestito all’Amiens. Si tratta di prestito, ma con diritto di riscatto, anche per Kyriakopoulos che è passato al Bologna, mentre Traorè è stato ceduto al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni bonus compresi. Per quanto riguarda Lopez e Frattesi, le offerte arrivate ai neroverdi sono state rifiutate.

In entrata due buoni colpi per sostituire gli uscenti: il centrocampista classe 1999 Nedim Bajrami è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli, mentre dall’Atalanta è arrivato sempre in prestito, ma con diritto di riscatto, il giovane difensore classe 1999 Nadir Zortea. La società sassolese si conferma sempre attenta nel far quadrare i conti e nel cercare giocatori di buone prospettive per consolidarsi e per creare una base di incasso futura.