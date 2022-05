Eccellenza, Vignolese: confermati mister e ds per la nuova stagione

Comincia a pensare al futuro la Vignolese che, dopo aver trovato una larghissima salvezza in Eccellenza, togliendosi anche qualche bella soddisfazione, inizia a mettere nero su bianco il progetto per il prossimo anno che vedrà alla giuda della squadra ancora mister Giardina. Non è l’unica conferma arrivata dal club rossonere: anche il direttore sportivo, Samuele Del Carlo, è stato confermato e collaborerà con l’allenatore per costruire la squadra del prossimo campionato, partendo però da altre due conferme importanti, quelle dei giocatori Dardani (capitano della Vignolese) e di Bahi, centrocampista tornato a gennaio agli ordini di mister Giardina.