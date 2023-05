Eccellenza, Virtus Castelfranco: due conferme e un nuovo acquisto

Conferme e nuovi arrivi in casa biancogialla dove l'arrivo di mister Cattani è stato il primo colpo per la panchina. Ora si procede con la costruzione della squadra. "Continuano i movimenti di mercato della Virtus Castelfranco, che è lieta di comunicare la riconferma dell’attaccante Matteo Mantovani e del difensore Nicolò Pepe.



Contestualmente il club annuncia l’arrivo in biancogiallo di un castelfranchese doc come Riccardo Caselli, punta classe 1998 reduce, dopo le giovanili a Modena e le passate esperienze con le maglie di Fanfulla, La Pieve Nonantola e Solierese, da un’ottima stagione al Ganaceto in Promozione, condita da ben 18 gol.Un augurio di un’ottima stagione a tutti e tre i nostri ragazzi!", si legge in un comunicato ufficiale.