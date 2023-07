Calendario di Serie B, il Modena parte con una "X". Due derby consecutivi

Manca ormai poco più di un mese alla ripresa del campionato di Serie B, che prenderà il via con la prima giornata sabato 19 agosto. Il calendario è stato presentato ieri a Como: le 38 giornate della 92a edizione della serie cadetta si svilupperanno per la prima volta con un modello asimmetrico.

La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Match "mescolati", dunque, ma una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6

incontri. Inoltre le prime giornate del calendario tengono conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco.

Lo stesso Modena, come richiesto per un miglior restyling dello stadio Alberto Braglia, giocherà in trasferta. la prima di campionato.

Prima che per i canarini è un'incognita: la squadra del nuovo mister Paolo Bianco è stata infatti abbinata a una “X”, vale a dire la squara che dovrà sostituire la Reggina, non ammessa al campionato. Probabilmente sarà a Brescia, in base alle indicazioni al momento della Giustizia Sportiva.

L’esordio in casa con l’Ascoli e la seconda trasferta a Cosenza nel turno infrasettimanale. Derby consecutivi nel girone d’andata: prima a Parma (14^) e poi la Reggiana (15^). Il 26 dicembre Santo Stefano a Spezia. Derby col Parma alla 22^ e nel terzultimo turno a Reggio nell’Emilia. Ultima giornata in trasferta, con il Lecco.