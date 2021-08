E’ ufficiale il nuovo calendario della Serie C, che prenderà inizio il 29 agosto. I canarini, inseriti nel Girone B, partiranno con la trasferta di Grosseto e subito alla seconda giornata affronteranno il derby contro la Reggiana al ‘Braglia’. Il girone di andata terminerà il 19 dicembre a Pontedera e il ritorno avrà inizio solo tre giorni dopo, il 22 dicembre. Ci sarà poi la sosta per le feste di Natale e si riprenderà il 9 gennaio con il derby di ritorno. L’ultima giornata è prevista per il 24 aprile.

