Tornano le "Camminate di quartiere", quattro appuntamenti a dicembre

Dopo tre anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria tornano a Modena le Camminate di Quartiere, la manifestazione non competitiva, arrivata alla 44esima edizione, che invita tutti i cittadini a camminare insieme alla riscoperta della città e dell’ambiente. In programma dal 3 al 31 dicembre ci sono quattro appuntamenti domenicali, uno per ogni quartiere, con percorsi diversi per adattarsi alle esigenze di tutti i partecipanti, camminatori, marciatori, praticanti di fitwalking e podisti allenati, che riceveranno poi un premio all’arrivo. La manifestazione itinerante, nata nel 1977, è promossa e sostenuta dal Comune in collaborazione con il Comitato coordinamento provinciale dell’attività podistica amatoriale e gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, e col sostegno anche di Conad Nord ovest.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, mercoledì 29 novembre, in Municipio, con una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessora allo Sport Grazia Baracchi; Mauro Del Carlo della Polisportiva Union 81; Pier Paolo Alessandro del Pentathlon Modena; Gabriele Carletti della Polisportiva Cognentese; Mauro Monelli della Polisportiva Modena Est; Tiziana Giurati di Conad Nord ovest; Maurizio Pivetti, rappresentante del Coordinamento podistico modenese per Uisp.

Come spiegano gli organizzatori, “è possibile partecipare alle Camminate come si preferisce, correndo o camminando, e non verranno stilate classifiche individuali. Si tratta, infatti, di iniziative orientate alla pratica dello sport aperto a tutti e dell’aggregazione”. L’attuale format, strutturato in quattro date, è stato adottato nel 1994; nella prima edizione gli appuntamenti erano nove e nel corso degli anni erano aumentati fino a 12, per poi calare, appunto, 29 anni fa. “Sono circa 250mila – proseguono gli organizzatori – i modenesi che hanno potuto partecipare, dal 1977 ad oggi, a queste occasioni di sport a costo e a chilometro zero, grazie all’azione dell’assessorato allo Sport, al volontariato motivato delle società del Coordinamento podistico modenese e al sostegno degli sponsor”.

La prima delle quattro Camminate di Quartiere è in programma domenica 3 dicembre a Portile, nel territorio del Quartiere 3 - Buon Pastore, Sant’Agnese e San Damaso, con partenza e arrivo in via Tincani e Martelli 140; organizza la Polisportiva Union 81. Due i percorsi disponibili, da 3,6 e 10,6 chilometri.

Si continua la domenica successiva, il 10, nel Quartiere 1 - Centro storico, con partenza in via Marconi 50 e arrivo in via Nicoli 162; organizzano Pentathlon Modena e Polisportiva Virtus. I due percorsi previsti hanno una lunghezza di 4,8 e 9,5 chilometri. Domenica 17 ci si sposta a Cognento, nel territorio del Quartiere 4 - San Faustino, Madonnina e Quattro Ville: la partenza e l’arrivo sono collocati in via Tonini 5; organizza la Polisportiva Cognentese (due percorsi da 6,4 e 12,6 chilometri). Infine, dopo la pausa natalizia, le Camminate si concludono domenica 31 nel Quartiere 2 - Crocetta, San Lazzaro, Modena est: partenza e arrivo in viale Indipendenza 25, negli spazi della Polisportiva Modena est che organizza (tre percorsi da 3,5, 6,5 e 10,5 chilometri).

Le Camminate di Quartiere sono manifestazioni di carattere ludico-motorio con finalità ricreative, non competitive e aperte a tutti; non necessitano perciò di certificati medici, ma gli organizzatori consigliano di consultare il proprio medico per valutare eventuali controindicazioni rispetto alla pratica del podismo.

Maggiori informazioni al telefono (059 2032712 e 059 2032715) e via mail (agli indirizzi servizi.sportivi@comune. modena.it e comitato.podistico.mo@gmail. com).

Come sempre la partecipazione è gratuita; le iscrizioni si ricevono dalle ore 8 e fino a 10 minuti prima della partenza di ogni appuntamento il giorno della camminata nel luogo di partenza. Il via è fissato sempre per le ore 9.30. Approfondimenti online sul sito www.comune.modena.it/ argomenti/sport.