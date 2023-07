Campionati Assoluti di atletica a Molfetta, argento per la 4x100 maschile della Fratellanza

Partono con un grande risultato i Campionati Italiani Assoluti di Molfetta per i colori della Fratellanza. Nella serata del sabato, secondo giorno di gare e primo per quanto riguarda il programma vero e proprio in pista, la staffetta 4x100 maschile si è issata sul secondo gradino del podio riproponendosi ai vertici nazionali a qualche anno di distanza. I gialloblù erano inseriti nella seconda serie, quella dei migliori accrediti, e hanno chiuso con il nuovo primato sociale di 40”23 alle spalle della sola corazzata della Riccardi Milano vincitrice in 39”95. Del quartetto che aveva regalato grandi soddisfazioni negli anni scorsi rimangono Andrei Zlatan e Freider Fornasari, mentre i volti nuovi sono quelli di Riccardo Valentini, in grande crescita personale nel 2023, e Alessandro Ori che nel 2021 era arrivato anche al titolo italiano Under 23 nei 200 piani ed è un’altra delle certezze gialloblù del settore velocità.

Per Fornasari in primis si tratta anche di una bella rivincita a un paio d’ore di distanza dalla prova individuale dove non era riuscito a centrare l’accesso in finale che poteva essere alla sua portata. Sui 100 piani, infatti, l’alfiere di casa Fratellanza, che in Primavera negli States era arrivato ad abbassare il personale con vento regolare a 10”33, si è dovuto accontentare di un 10”65 per il quinto posto in batteria ed il decimo finale.

Le altre gare

Ad inaugurare la rassegna per i colori della Fratellanza erano stati i lanciatori ed in particolare Emanuela Casadei che ha conquistato un ottimo settimo posto nella gara del giavellotto. La misura di 46,73 metri è arrivata al terzo lancio poi due nulli negli ultimi due lanci non hanno permesso alla gialloblù di provare a scalare ulteriori posizioni. Buon decimo posto, inoltre, anche per Lorenzo Puliserti nel lancio del martello con la misura di 54,27 metri. A completare il programma delle pedane era Nicole Romani nel salto in alto, per la romagnola che veste i colori gialloblù settimo posto con la misura di 1,78 metri.

Passando alla pista le prime gare di giornata erano i 400 metri e nella prova ad ostacoli maschile Alberto Montanari ha conquistato il pass per la finale. Il campione in carica Under 23 ha chiuso quinto la prima delle due serie in programma e con il tempo di 51”87 si è garantito l’accesso all’atto finale dove si affronteranno i migliori otto. Nella gara piana femminile, invece, era impegnata Anna Cavalieri settima nella seconda serie in 54”87 e quattordicesima assoluta. Infine gli 800 piani maschili con Michele De Berti che non è riuscito ad inserirsi nella lotta per l’accesso alla finale ed ha chiuso anche lui quattordicesimo con il tempo di 1’51”13.