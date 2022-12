Doppio palcoscenico nazionale per le freccette a Castelfranco Emilia

La città di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, ospita un doppio appuntamento nazionale con le freccette: venerdì 9 e sabato 10 dicembre si terrà la finale della Coppa Italia sezione steel mentre domenica 11 dicembre arriverà il Campionato italiano, singolo e doppio, sempre sezione steel.

L’appuntamento, promosso dalla FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con l’Asd Fidart e sotto l’egida dell’European Dart Union e dell’Internatinal Dart Federation e il patrocinio della Città di Castelfranco Emilia, sarà ospitato presso la palestra scolastica Don Milani di via D’Annunzio.

Per la finale di Coppa Italia l’inizio delle gare è in programma per il pomeriggio di venerdì 9 dicembre, a partire dalle ore 17. Sabato 10 dicembre proseguimento della competizione con inizio dalle ore 9 del mattino.

L’appuntamento per il Campionato italiano, riservato ai tesserati FIGeST e Fidart, è per domenica mattina alle ore 9. Si inizierà dalla categoria singolo poi, a partire dalle ore 13, si proseguirà con il doppio. La premiazione finale è prevista per le ore 18.