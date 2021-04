Campionati Italiani Children: Passino e Guerri si confermano tra i migliori sciatori in Italia

Zoncolan: 4 giorni dedicati ai Campionati Italiani, categoria Children. Un importante appuntamento dal 22 al 26 marzo dall'organizzazione impeccabile curata dallo Sci Club Monte Dauda. Tre le piste dedicate, in modo da garantire a ciascuna categoria un proprio spazio riservato sia per la gara in sè che per gli impianti di risalita. All'evento nazionale hanno partecipato 29 atleti della nostra Regione, di cui 12 con i colori degli sci club modenesi Cimone Ski Team e Sestola, che, grazie alle loro prestazioni, hanno portato il Comitato Alpino Emiliano al 9 posto nella classifica nazionale dei Comitati.

Di seguito i nomi degli atleti emiliano-romagnoli selezionati per partecipare a questo evento.

Ragazze: Margherita Saccardi (Schia Monte Caio)- Sara Del Soldato (Sestola) - Emma Guglielmi (Val Carlina) - Gloria Milani (Cimone Ski Team)- Livia Pranzini (Schia Monte Caio) - Eleonora Sardu (Val Carlina) - Irene Turchi (Schia Monte Caio)

Ragazzi: Andrea Passino (Cimone Ski Team) - Giorgio Lambertini (Sestola) - Gabriele D'Arpe (Cimone Ski Team) - Francesco Bacchelli (Cimone Ski Team) - Fabio Modesti (Val Carlina) - Alessandro Tintorri (Sestola) - Leone Degli Esposti (Val Carlina)

Allieve: Sofia Funaro (Sci Club 21) - Angelica Guerri (Sestola) - Giorgia Fiocchi (Val Carlina) - Sofia Sentieri (Cerreto) - Eleonora Guglielmi (Val Carlina)- Maddalena Sentieri (Cerreto) - Marina Pirozzi (Sestola)- Corinna Sentieri (Cerreto)

Allievi: Matteo Seghi (Sestola)- Lonardo Giorgione (Cimone Ski Team) - Marco Conforti (Schia Monte Caio) - Federico Cella (Cerreto)- Francesco Tintorri (Sestola) - Federico Squeri (Schia Monte Caio) - Angelo Caggianelli (Val Carlina)

L'evento si è aperto con un doppio appuntamento: uno Slalom per la categoria Ragazzi nel quale Andrea Passino si è aggiudicato la 14° posizione e un Gigante per la categoria Allievi che ha visto Sofia Funaro e Angelica Guerri rispettivamente al 9° e al 12° posto.

Nel Gigante della categoria Ragazzi di martedì 23 gli sci club emiliani si sono aggiudicati il 65° tempo di Eleonora Sardu, il 66° di Sara Del Soldato e l'80° Livia Pranzini. Sempre della stessa categoria nel gruppo maschile un velocissimo Andrea passino si è portato a casa un 10° posto di tutto rilievo. 73° Leone Degli Esposti Mazzoni e 87° Fabio Modesti, poi 90° Francesco Bacchelli.

Mercoledì 24 è stata la volta del SuperG per la categoria Allievi e quelli che seguono sono i risultati ottenuti dalle atlete e dagli atleti della Regione:16° Giorgia Fiocchi, 38° Angelica Guerri, 42° Corinna Sentieri , 48° Eleonora Guglielmi, 57° Sofia Sentieri, 65 Maddalena Sentieri e 68° Martina Pirozzi. Per il gruppo maschile: 70° Federico Cella , 86° Leonardo Giorgione, 88° Angelo Caggianelli , 92° Francesco Tintorri (Sestola) e 96° Marco Conforti (Schia Monte Caio)

L'ultimo giorno di gare è stato giovedì 25 con un secondo doppio appuntamento: il SuperG della categoria Ragazzi e lo Slalom Speciale degli Allievi.

La più veloce delle Ragazze emiliane è stata Margherita Saccardi, 28°, dopo di lei, 53°, Eleonora Sardu, 58° Sara del Soldato, 67° Emma Guglielmi, 70° Irene Turchi, 76° Livia Pranzini. Tra i primi 10, con l'8° tempo, ancora Andrea Passino, quindi 55° Alessandro Tintorri, 67° Francesco Bacchelli, 86° Leone degli Esposti, 91° Giorgio Lambertini , 98° Fabio Modesti.

Due soli piazzamenti, benché ottimi vista l'importanza della competizione, per gli Allievi femminile e maschile: 14° Angelica Guerri e 21° Federico Cella.

A conclusione dell'evento la sintesi dei punteggi che, con la CLASSIFICA COMBINATA, ha premiato il grande impegno e la bravura dei due migliori emiliani. Per i Ragazzi c'è stato il 4° posto di Andrea Passino e per gli Allievi il 9° posto di Angelica Guerri

