Campionati italiani di karate, Federico Golinelli trionfa con l'oro

Lo scorso 10 aprile a Roma, Federico Golinelli ha trionfato ai Campionati italiani FIJLKAM (la federazione che ha regalato all’Italia le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo del 2021, unica riconosciuta dal CONI per la pratica del karate) nel kumite (combattimento), categoria cadetti 70 chili.

Federico, che vive a San Biagio di San Felice sul Panaro con la famiglia, ha 14 anni e frequenta la 1° liceo classico al Pico di Mirandola, riuscendo a conciliare lo studio del latino e del greco con gli allenamenti. Il giovane campione, atleta del Leoni Karate Team di Mirandola, pratica il karate da quando ha quattro anni ed è “figlio d’arte” perché il padre Samuele è una cintura nera IV dan, nonché uno degli istruttori del Leoni Karate Team.

E c’era proprio lui a fargli da coach nel Centro Olimpico FIJLKAM a Ostia in quella che è stata una indimenticabile prestazione con 6 incontri dominati, 25 punti fatti, solo due subiti che tradotto vuol dire una difesa impenetrabile e un attacco micidiale per sei incontri dominati che lo hanno portato sul gradino più alto del podio.

Federico, dopo la straordinaria vittoria e il commovente abbraccio con il padre, ha voluto ringraziare il maestro Marco Leoni, presidente della sua società, il direttore sportivo Fabio Pignatti e tutti i compagni che si allenano quasi quotidianamente con lui e che lo hanno aiutato in questa impresa eccezionale.

A Roma, il Leoni Karate Team, con i risultati ottenuti anche dagli altri allievi, si è piazzato all'undicesimo posto nella classifica italiana per la categoria cadetti maschile, primo in regione su oltre 150 società maschili presenti e più di 670 atleti in gara.

Il team, nonostante la pandemia abbia comunque rallentato anche il suo movimento, sta attraversando un ottimo momento. Oltre alla brillante prestazione di Federico, sono state convocate al seminario della Nazionale Giovanile svolto lo scorso marzo anche Alessia Montanari e Giorgia Castellazzi. Ora anche Federico contando sul titolo italiano può davvero ambire a una qualificazione per i prossimi Europei di luglio.