Campionati italiani nuoto pinnato: Minghelli, Bozzali e staffette, show a Napoli

Edizione estiva dei campionati italiani di categoria di nuoto pinnato da record per il Circolo GdF Modena.

A Napoli, i ragazzi di Cesare Fumarola hanno raggiunto risultati eccezionali, frutto del lavoro quotidiano svolto presso la piscina della Città dei Ragazzi, piazzandosi all’ottavo posto nella classifica generale, grazie ad 8 medaglie d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo ed alle brillanti prestazioni da parte di tutti.

Memorabile il weekend della junior Gaia Minghelli, laureatasi campionessa italiana nei 50 e 100 pinne ed argento nei 200 pinne. Non da meno Chiara Bozzali (senior), fresca di titolo nei 50 pinne e seconda nei 100 davanti alla compagna di squadra Giulia Zironi. Due argenti e due bronzi per Edgar Dose conquistati in tutte le distanze a pinne. Ma il colpo grosso lo hanno realizzato le sei staffette al via (il massimo consentito), con 5 titoli ed una piazza d’onore. Hanno iniziato le giovanissime Noemi Murano, Martina Cascelli, Ludovica Montanari e Lisa Farella con l’oro nella 4x100 mono di 1a categoria.

Nella categoria superiore titolo per Matilde Schiavi, Giulia Stancato, Viola Pontevolpe e Matilda Pacchioni. Trionfo per la 4x100 pinne senior femminile (Bozzali, Minghelli, Zironi e Pacchioni) mentre conquista un eccellente medaglia d’argento la staffetta di 1a cat. 4x50 mono mista con Gabriel Pacchioni e Giacomo Migliori ad affiancare la già medagliate Farella e Montanari. Le ultime gare dell’evento hanno visto scendere in acqua le spettacolari staffette 4x50 con 2 atleti con monopinne e 2 con le pinne.

Prima le donne con Giulia Stancato, Chiara Bozzali, Matilda Pacchioni e Gaia Minghelli e poi gli uomini con Edgar Dose, Alessandro Gavioli, Luca Zironi, e Simone Bellentani hanno sbaragliato la concorrenza regalando gli ultimi due titoli alla squadra. Della spedizione anche Laura Ghelfi e Vittorio Damiani che hanno contribuito all’ottimo risultato di squadra, con oltre 1.800 punti realizzati nella classifica generale, migliore squadra modenese tra quelle presenti.