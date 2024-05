Campionati Italiani VV.F. di Nuoto per Salvamento al via il Memorial Fabio Lombini

Il Comando di Modena si prepara ad ospitare una manifestazione sportiva di portata nazionale su incarico dell'Ufficio Attività Sportive del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. La competizione si svolgerà in tre giornate.

Il 24 maggio segnerà l'arrivo degli atleti VVF provenienti da varie regioni italiane e l'apertura della segreteria tecnica. Il giorno seguente (sabato 25 maggio), presso gli impianti sportivi di Pavullo nel Frignano, avrà luogo la cerimonia di apertura dei Campionati, seguita dalle gare individuali in vasca e dalle competizioni di salvamento a nuoto. Durante la giornata, si terranno anche le premiazioni per categoria, accompagnate da un'opportunità unica per i più piccoli di partecipare alla "Pompieropoli", un percorso ludico che illustra in modo divertente le attività dei vigili del fuoco. In serata, se il tempo lo permetterà, ci sarà un evento al Paradiso dei Pini con musica dal vivo.

Il 26 maggio, le competizioni continueranno con le gare a squadre e le staffette presso la Piscina VVF di Modena, seguite dalle premiazioni dei Comandi e dalla proclamazione del vincitore dei campionati italiani. La manifestazione vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da varie regioni italiane e gode del patrocinio di enti come la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena, il Comune di Pavullo nel Frignano, l'Unione Comuni del Frignano e la Fondazione di Modena.

L'amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare l'organizzazione dell'evento, facilitando il coinvolgimento delle realtà locali.