Campionati Italiani Junior e Promesse, podi per Cordazzo e la staffetta 4x1 giro

Si è conclusa con due podi e qualche piazzamento di rilievo la due giorni di gare ad Ancona che metteva in palio le prime maglie tricolore della stagione Indoor. Nell’impianto marchigiano erano di scena Junior e Promesse con Giulia Cordazzo e la staffetta 4x1 giro femminile che hanno conquistato rispettivamente argento e bronzo sui 3000 metri e nella gara a squadre tra le Under 23.

I podi gialloblù

Il risultato più importante del fine settimana arriva dalle lunghe distanze e in particolare da una delle atlete più in forma del momento in casa Fratellanza ovvero Giulia Cordazzo. Reduce dal secondo posto alla Corrida di San Geminiano l’atleta allenata da Tiberio Muracchini ha strappato un altro argento questa volta nella rassegna tricolore Under 23 sui 3000 metri dove ha condotto una gara di testa cedendo solo allo sprint tutto emiliano con Sara Nestola della Corradini Rubiera. Per la Cordazzo il tempo finale è di 9’31”96 a mezzo secondo dalla rivale. Non riesce a trovare la gamba migliore, invece, Alessandro Pasquinucci che sulla stessa distanza sempre tra gli Under 23 chiude quindicesimo in 8’55”23.

Secondo e ultimo podio gialloblù della due giorni è stato quello della staffetta 4x1 giro Promesse che, come sempre, non ha tradito le attese. Le velociste modenesi erano inserite nella seconda batteria dove hanno condotto una gara di vertice subendo, però, il sorpasso nel rettilineo finale dal quartetto della Studentesca Andrea Milardi di Rieti. Nella terza ed ultima serie, poi, il crono di 1’40”78 è stato superato anche dalle bresciane dell’Atletica 1950 che si sono imposte con 1’39”86. Le protagoniste di casa Fratellanza a conquistare il bronzo sono state Irene Pini in prima frazione, Alessia Baldini in seconda, Alessandra Morandi in terza e Lisa Martignani in quarta.

I piazzamenti di rilievo

Sfiora il podio Sandra Milena Ferrari che appro da in semifinale dei 60 ostacoli con il nuovo personale di 8”46, quarto tempo assoluto alle spalle delle tre in lotta per il titolo. Nel secondo turno la velocista reggiana si migliora ulteriormente di un centesimo approdando in finale dove arriverà il terzo miglioramento in poche ore ovvero un 8”40 che vale il quarto posto finale alle spalle delle imprendibili Veronica Besana, campionessa italiana con il nuovo primato italiano di categoria fissato a 8”10, Elena Carraro e Giulia Guarriello. Stesso piazzamento nell’asta Juniores per Asia Tognoli che bissa il proprio personale realizzato poche settimane fa, ma non basta per conquistare un gradino del podio. La giovane gialloblù mette in scena una gara senza errori fino a 3,60 metri poi ne commette tre a 3,70 dove, invece, è approdata la terza classificata Chiara Centenaro.

Tre delle staffettiste, inoltre, sono state impegnate sui 400 piani dove è arrivato come miglior risultato il sesto posto per Alessandra Morandi che ha conquistato l’accesso alla finale vincendo la seconda batteria in 55”93 e realizzando il quinto tempo assoluto. Nella prova per le medaglie la gialloblù deve inseguire fin dai primi metri per poi concludere in 56”19. Undicesima poi Lisa Martignani in 57”03 e quattordicesima Alessia Baldini in 57”58.

Gli altri risultati

La quarta rappresentante della 4x1 giro ovvero Irene Pini era di scena anche sui 60 piani chiusi al quattordicesimo posto in 7”81. Sempre tra le Under 23 non è andata oltre il nono posto Lucy Omovbe in una gara del peso che l’ha vista trovare solo la misura di 11,30 metri al secondo tentativo. In campo maschile, invece, tredicesimo posto sugli 800 piani per Marlon Bettuzzi in 1’56”88. A completare il quadro tra i più piccoli, ovvero gli Junior, trentaduesimo posto per Mattia Cremaschi nei 60 piani con il crono di 7”15.