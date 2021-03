Campionati italiani Master e Propaganda, successi per Asi Modena Tuffi

Si sono svolti nel weekend alle Piscine dei Mosaici del Foro Italico, i Nazionali invernali master e propaganda di tuffi a cui ha preso parte anche una formazione ridotta di Asi Modena Tuffi, capitanata dal carpigiano Ivan Capponi. Ottimi i risultati conquistati dai gialli sin dalla prima giornata: oro dal trampolino 1 mt e bronzo dalla piattaforma per lo stesso Capponi; oro dalla piattaforma e argento dal trampolino 1 mt per Fabio Tranchina; un meritatissimo argento dalla piattaforma e un ottimo 4° posto per Cristian Zecchi; un 7° posto dai 3 mt e una prima volta, piena di coraggio, sulla piattaforma per Sofia Ricci.

Nella seconda giornata di gare Capponi e Tranchina guadagnano il secondo oro e Zecchi il secondo argento nel trampolino da 3 mt, mentre Ricci si posiziona 13^ su 22 atlete dal trampolino 1 mt.

Nonostante la presenza della squadra fosse in versione mini, con soli 4 atleti compreso l’istruttore, Asi Modena Tuffi ha centrato il terzo posto nella classifica squadre: “Una soddisfazione immensa, un sogno che diventa realtà, malgrado la mancanza di spazi per allenarci, gli impianti da aggiornare e le ferree direttive Covid, siamo felicissimi”.

