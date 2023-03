Campionati di cheerleading, quatto titoli nazionali per il Nazareno

Ancona – 18, 19 marzo 2023 - Le atlete della Polisportiva Nazareno si confermano ancora una volta punta di diamante del Cheersport Italiano calcando per sette volte il podio nella decima edizione dei Ficec Nationals, Campionati Italiani CSI di Cheerleading e Performance Cheer. Con ben quattro titoli Nazionali e tre bronzi, le carpigiane volando in vetta tra le oltre 900 atlete presenti.

Categoria cheerleading: Flames Senior, due gruppi di atlete che si aggiudicano rispettivamente oro e bronzo nella categoria Group stunt All Girl Premier Flames Junior, oro nella categoria All Girl Advanced Flames Senior, oro nella categoria All Girl Premier



Performance Cheer: Waves Senior, oro nella categoria Performance Cheer categoria pom freestyle senior Martina Trentini - Flavie Desirè Sery, bronzo nella categoria double hiphop senior Mariadele Manicardi - Veronica Lasagni, bronzo nella categoria double pom senior

I risultati di un interno anno di allenamenti arrivano quindi in modo deciso. Le allenatrici, coordinate dalla veterana Maddalena Bigarelli, si dicono soddisfatte delle performances ma consapevoli di avere ancora tanto margine per migliorare, sia in termini di diffusione di questa disciplina tra le giovani bambine e ragazze, che di improvement a livello tecnico, in uno sport dove ogni giorno si fissano obiettivi sempre più ambiziosi! E in tema di obiettivi ambiziosi, già da oggi ricominciano gli allenamenti del TEAM ITALIA FICEC ICU, in preparazione dei Mondiali di Orlando ad aprile. Questa sarà proprio una grande sfida!