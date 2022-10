Sassuolo fa incetta di medaglie ai Campionati italiani di Pole Sport

Si sono svolti lo scorso 15 ottobre all' Accademia Acrobatica di Cesenatico i Campionati Nazionali POSA AICS di Pole Sport 2022. La squadra sassolese di Pole Sport & Gymnastic Academy allenata da Elisa Gozzi e Isidora Balberini ha ottimamente figurato nella competizione

Il team ha conquistato ben 2 ori con Francesca Busani e Fabrizia Roccati, 4 argenti con Martina Monari, Ilaria Vena, Rachele Prati e Vanessa Finocchiaro e 1 bronzo con Ludovica Galvan.

Le atlete si sono qualificate per i prossimi Campionati del Mondo di Pole Sport 2022 che si terranno "in casa" a Sassuolo il 10 e 11 dicembre prossimo, ospitati presso il PalaPaganelli di Via Nievo. Il Pole Sport è una disciplina di ginnastica acrobatica e coreografica che prevede l'utilizzo di 2 pali di oltre 4 metri d'altezza.