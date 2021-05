Campionato assoluto lifesaving, record di categoria per Andrea Dallari nei 200 superlife

Maranello Nuoto rientra dal campionato italiano assoluti del nuoto di salvamento con grande soddisfazione.

Ricevute le medaglie e indossate dai vincitori ai recenti tricolori di categoria, Andrea Dallari vincitore del titolo Ragazzi, si ripete centrando la finale youth dei 100 torpedo e 100 manichino con pinne chiudendo in tutte 4°, ma unico atleta 2005 in gara in cui sfiora i record di categoria. Record italiano che invece stabilisce sempre nella finale giovani, chiusa sempre in 4^ posizione, dei 200 superlifesaver con il tempo di 2’17”42.

Anna Soli, premiata per il bronzo nei 100 torpedo categoria Ragazzi riesce, come i compagni Lorenzo Guerzoni 16° nei 100 percorso misto, Mattia Cavedoni, Sara Leonelli, Francesca Lami, Lucrezia Fantuzzi, Gaia Pacilio, Andrea Sfondrini, Alice Belcastro, Laura Medici, Nicole Morabito, Arianna Blasi e Paolo Lucchi a migliorare i propri personali.

Assente eccellente alla manifestazione Silvia Meschiari. La campionessa mondiale in carica dei 200 lifesaving ad inizio mese è diventata mamma di Valerio.