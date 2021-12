Campionato Italiano 2021 Karate U.I.K., soddisfazioni per il dojo Howaitotaiga

Grande giornata di karate per i ragazzi del dojo Howaitotaiga della polisportiva Gino Nasi di Modena che dopo due anni di stop forzato rientrano da un fine settimana pieno di soddisfazioni. Il medagliere è composto da 2 ori , 6 argenti e 2 bronzi.

Nello specifico Asia Gazzetti oro e campionessa italiana in Kumitè, Marzia Gullo oro e campionessa italiana in Katà, Alex Gazzetti argento in Kumitè, Maria Laura Zanni argento in Kumitè, Andrea Ansaloni argento in Kumitè, Daniele Lo Piccolo argento in Kata, Ilaria Ferrarini argento in Kumitè, Lucia Ahmadieh Argento in Katà e bronzo in Kumitè Martina Muzzoni Bronzo in Kumitè, Victor Argona dopo molti anni di assenza dai tatami rientra sfiorando il podio in kumitè. I maestri Lonardi Maino, Emanuela Vaschieri e L'istruttore Manuel Lonardi sono molto orgogliosi dei loro atleti.