Campioni Provinciali di sci alpino 2022, i risultati di Passo del Lupo

Si è disputata sotto la neve la gara promozionale provinciale di slalom gigante organizzata dalla società Cimone Ski Team sulla pista Beccadella, in una giornata primaverile, ma invernale su neve freschissima.

La gara provinciale ha coinvolto tutte le categorie di tutti gli sci club della provincia di Modena a partire dai Baby 1 fino ai Master e ha visto impegnati tutti gli atleti. Al termine della gara ci sono state le premiazioni finali che hanno designato i Campioni provinciali 2022 di ciascuna categoria.

La squadra vincitrice dei provinciali quest'anno è il Sestola grazie anche al suo folto numero di atleti, seguita dal Frignano a cui afferiscono la maggior parte dei vincitori della categoria Pulcini, sul terzo gradino del Podio il Cimone Ski Team, al quarto posto Riolunato e al quinto il Fanano.

Il miglior tempo di gara è quello di Carlotta De Leonardis, atleta del Sestola, categoria Giovani/Seniores Femminile, atleta di punta del comitato Emiliano, protagonista di una stagione molto positiva in ambito nazionale.

La gara Provinciale chiude una stagione molto ricca di di gare e di e di successi per gli sci club della della nostra provincia. Non si disputava già da alcuni anni sia per via del Covid sia causa assenza di neve in questa coda di stagione. Quest'anno la gradita sorpresa di una nevicata anche abbastanza abbondante in zona cesarini e di un colpo di coda invernale con basse temperature hanno dato ai nostri atleti la possibilità di sfidarsi in questa gara che tutti hanno affrontato con grande impegno, pur non rientrando nei circuiti agonistici regionali o nazionali. In un certo senso è stata una “gara in famiglia” che ha rafforzato ulteriormente i legami di amicizia e il senso di appartenenza tra gli atleti che concorrono per il CAE sebbene con colori diversi. Una gara per alcuni “più rilassata” perché fuori calendario, facoltativa, a fine stagione e aperta a tutti arrivata dopo l’impegno anche emotivo dei Nazionali e del Pinocchio disputati all’Abetone nelle scorse settimane e riservati solo ad una selezione di atleti.

Hanno ricevuto lo stemmino con il titolo di campione provinciale:

Cat. Baby 1: Caterina Chinchio e Alberto Colombini (Frignano Ski Team).

Cat. Baby 2: Ludovica Lenzini e Tommaso Ferrari (Frignano Ski Team).

Cat. Cuccioli 1: Emma Antoni e Alberto Turchi (Frignano Ski Team).

Cat. Cuccioli 2: Matilde Libbra e Francesco Merighi (Frignano Ski Team).

Cat. Ragazzi: Giulia Braccini e Andrea Sancassani (Cimone Ski Team).

Cat. Allievi: Martina Pirozzi e Francesco Tintorri (Sci Club Sestola).

Cat. Giovani/Seniores: Carlotta De Leonardis (Sestola ) e Gabriele Romani (Cimone Ski Team).

La società organizzatrice ha regalato ai nuovi campioni provinciali anche uno zaino della Vitalini grazie al contributo dello sponsor Dierre GROUP.

Questi i podi della giornata:

Baby 1 F: 1° Caterina Chinchio e 2° Anita Maria Gabbi (Frignano S.T.), 3° Sofia Zanni (s.c. Riolunato)

Baby 1 M: 1° Alberto Colombini e 2° Federico Fossoli (Frignano S.T.), 3° Marco Boccacci (s.c. Sestola)

Baby 2 F: 1° Ludovica Lenzini e 2° Mia Gagliardi (Frignano S.T.), 3° Eleonora Nanetti (s.c. Sestola)

Baby 2 M: 1° Tommaso Ferrari (Frignano S.T.), 2° Francesco Turchi (Fanano 2001), 3° Leonardo Mari (Frignano S.T.)

Cuccioli 1 F: 1° Emma Antoni (Frignano S.T.), 2° Benedetta Baisi D.T. (s.c.Sestola) , 3° Ludovica Fabbri (Frignano S.T.)

Cuccioli 1 M: 1° Alberto Turchi (Fanano 2001), 2° Nicolò Borresi (s.c.Riolunato) e 3° Pietro Venturelli (Sestola)

Cuccioli 2 F: 1° Matilde Libbra (Frignano Ski Team); 2° Veronica Burchi e 3° Alice Querciagrossa (s.c. Sestola)

Cuccioli 2 M: 1° Francesco Merighi (Frignano S. T.), 2° Matteo Novi (s.c. Riolunato), 3° Gabriele Ferrari (Sestola)

Ragazzi F: 1° Giulia Braccini, 2° Romina Chiarugi e 3° Alice Antoni (Cimone Ski Team)

Ragazzi M: 1° Andrea Sancassani (Cimone S.T.), 2° Matteo Giannoni e 3° Giacomo Nanetti (s.c. Sestola)

Allievi F: 1° Martina Pirozzi (Sestola), 2° Vittoria Fabbri e 3° Emma Fattori (Cimone Ski Team)

Allievi M: 1° Francesco Tintorri (Sestola), 2° Gabriele D’Arpe e 3° Ettore Zambelli (Cimone Ski Team)

Per l’organizzazione della competizione si ringraziano il Comprensorio del Cimone, la società organizzatrice Cimone Ski Team, la Federazione Italiana Cronometristi, la FISI, la Regione Emilia Romagna, gli sponsor Caselli Serramenti, MaVer Service & Technology, Audi Zentrum Bologna, Parmigiano Reggiano, FATRO, BPER Banca.