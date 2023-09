Canottieri Mutina. Nella Finale Nazionale “Canoagiovani” la società modenese conquista il bottino

Il Lago di Caldonazzo (TN) da venerdì 8 a domenica 10 settembre ha ospitato la Finale Nazionale Canoagiovani e il Meeting delle Regioni con la partecipazione di 87 società e 1064 atleti dai 9 ai 14 anni, che hanno lottato a colpi di pagaia per conquistare una medaglia, anche a nome della propria regione.

I giovani modenesi hanno onorato la società con 4 medaglie d’oro, tre per Federico Castagnoli e Riccardo Turrini che hanno vinto con soli 40.94 secondi il K2 200 metri gareggiando insieme nella categoria Cadetti B; si sono poi piazzati sul gradino più alto anche singolarmente nel K1 200 con il tempo di 45.80 per Castagnoli e 45.57 per Turrini. Oro anche nella categoria dei più giovani Allievi A per Federico Turrini con 1’07.71 minuti che si è portato a casa anche un argento nella seconda gara. Il secondo gradino del podio con medaglia d’argento sono stati il premio per Andrea Bottazzi fra i Cadetti A nel K1 200 m con 51.98 secondi e per la coppia Giovanni Schenato e Matisse Vinet negli Allievi B con 1’00.54. Medaglia di bronzo per Noemi Cappelli che nei Cadetti B femminile si piazza in 58.44.

Gare impegnative e ricche di soddisfazioni per Davide Bega, Axel Blanariu, Adele Pacifici, Matteo Palmieri, Marco Romoli e Christophe Vinet.

I nostri atleti hanno anche gareggiato per portare onore alla Regione Emilia Romagna con un bottino di 5 medaglie di cui tre argenti e due bronzi, contribuendo al 7° posto in classifica su 14 regioni partecipanti. La competizione con la bandiera della regione permette di formare equipaggi misti favorendo l’aggregazione tra i giovani appartenenti a diverse società.