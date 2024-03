Podio della Canottieri Mutina ai Campionati Italiani di Fondo

Esordio di stagione lo scorso fine settimana sul Lago di Paola a Sabaudia (LT) per i Campionati assoluti di fondo di Canoa Velocità. Quasi 900 atleti e 89 società hanno pagaiato per conquistare il titolo di campione italiano sulla distanza dei 5000 metri. L’importante manifestazione sportiva ha visto competere campioni di alto livello nelle categorie under 23 e senior, alcuni dei quali hanno già conquistato il pass olimpico per Parigi 2024.

Alla gara hanno partecipato gli atleti della società modenese che hanno disputato con resistenza e determinazione le competizioni nelle categorie ragazzi e junior. Nella giornata di sabato si sono disputate le gare in barca singola K1 nella quale Federico Castagnoli e Riccardo Turrini hanno conquistato rispettivamente il decimo e il ventesimo posto con i tempi di 24’30.20 e 25’34.60, risultati ottimi rispetto agli oltre 80 ragazzi che hanno disputato la gara.

Ettore Plances nella categoria junior ha completato la distanza in 27’15.70 dovendo competere con altre cento imbarcazioni. Soddisfacenti anche i risultati delle compagne di squadra Noemi Cappelli arrivata in 30’03.20 nella categoria ragazze e Mariavittoria Pedroni che è arrivata quinta nella categoria junior con il tempo di 32’10.30.

Grande soddisfazione per il podio ottenuto domenica nella barca doppia K2 dalla coppia Castagnoli-Turrini che ha ottenuto il bronzo con il tempo di 22’33.70.