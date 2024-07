Canoagiovani, seconda prova nazionale per la Canottieri Mutina 

La seconda tappa del circuito Canoagiovani per il centro/nord è andata in scena sul fiume Corno a San Giorgio di Nogaro (UD) tra sabato 13 e domenica 14 luglio presso la sede della società Canoa San Giorgio, fresca vincitrice del Campionato Italiano per Società. La manifestazione a cui ha partecipato la Canottieri Mutina, era dedicata ai baby canoisti dai 9 ai 14 anni, e ha visto circa 500 atleti, appartenenti a 49 società, affrontarsi all'insegna dello sport e del divertimento.

Sabato pomeriggio le competizioni si sono svolte sui 2000 metri in un circuito composto da due rettilinei di 1000 metri con virata, dove Adele Pacifici nella categoria Allieve B, ha vinto la sua prima medaglia in una competizione nazionale piazzandosi terza con un tempo di 12'36.57.

Domenica sono andate in scena le gare di velocità sui 200 metri dove sono arrivate altre cinque medaglie per la Canottieri Mutina.

Nella categoria Allieve B ancora un bronzo per Adele Pacifici con 1'11.37 e argento per Giovanni Schenato con 1'00.74, gradino più alto del podio per Andrea Bottazzi con 46.29.

Sempre nei 200 metri, piazzamento al sesto posto per Davide Bega con il tempo di 56.16 e settimo posto per l’equipaggio in barca doppia K2 di Davide Bega e Andrea Bottazzi con 47.80.

Si riconferma due volte campione nella categoria dei giovanissimi Allievi A Federico Turrini che sale sul podio dorato battendo tutto gli avversari sia nelle gare di sabato in 1'02.56 che domenica in 1'02.11.

La finalissima italiana del circuito Canoagiovani andrà in scena a Caldonazzo dal 6 all’8 settembre a Caldonazzo (TN) e vedrà la partecipazione delle società canoistiche di tutta la penisola.