CdS regionali, Fratellanza prima sia al maschile che al femminile

Sfrutta il ‘fattore casa’ e conquista il primo posto a livello regionale sia al maschile che al femminile la Fratellanza nei Campionati di Società Assoluti che nel weekend hanno animato il Campo Comunale di via Piazza con la fase emiliano romagnola. Oltre 1000 gli atleti che si sono dati battaglia nelle rispettive specialità, con tanti di questi che si sono cimentati in più di una gara. In campo maschile il sodalizio gialloblù ha trionfato con 12442 punti distanziando in maniera perentoria i primi avversari ovvero Cus Parma, secondo con 11536, e Self Montanari Gruzzi di Reggio Emilia terza con 11522. Testa a testa emozionante, invece, al femminile con la squadra geminiana che ha trionfato sempre sul Cus Parma in volata con 12196 punti contro i 12099 delle rivali. Terza posizione, a distanza di sicurezza, sempre per la Self Montanari Gruzza con 11486. Quattordici sono i punteggi selezionati per la classifica finale della due giorni, mentre in ottica Finale Nazionale sarà possibile presentare i diciotto migliori ottenuti in tutto il periodo che va dall’1 aprile fino al 21 maggio.

Le gare maschili

Tornando più specificamente sulla due giorni di gare fortunatamente la pioggia ha risparmiato gli atleti durante lo svolgimento delle stesse. In campo maschile per i colori gialloblù non è sceso in pista Andrei Zlatan sui 100, dunque il punteggio migliore per la Fratellanza è stato quello di Riccardo Valentini che ha chiuso dodicesimo in 11”05, tre centesimi in meno rispetto alla new entry Andrea Cavini classe 1996. Nei 200, invece, secondo posto e 21”58 di riferimento cronometrico per Alessandro Ori, mentre nel giro di pista è Michele De Berti a piazzarsi quarto in 48”30. A completare il programma della velocità sono le gare ad ostacoli con il cubano Jordan Martinez Herrera che regola tutti sui 110 in 15”01, mentre sui 400 lo stesso risultato lo conquista Alberto Montanari con il tempo di 52”18.

Tanta Fratellanza anche nel mezzofondo a partire dagli 800 con l’affermazione di Giovanni Filippi che in 1’49”78 regola in volata Giuseppe Gravante, portacolori della Calcestruzzi Corradini di Rubiera. Spazio ai giovani nei 1500 con Matteo Costa, classe 2005, primo gialloblù al traguardo con il quindicesimo posto frutto del nuovo personale portato a 4’06”68”. Nei 5000, invece, Alessandro Giacobazzi è ottavo in 14’50”35, mentre nei 3000 siepi Gian Marco Ronchetti è secondo con il tempo di 9’41”90. A completare il programma delle corse sono le staffette con la 4x100 gialloblù formata da Riccardo Valentini, Andrea Cavini, Alessandro Ori e Bokar Badji seconda in 41”80 così come la 4x400 con lo stesso Ori assieme a Giovanni Filippi, Alec Magni Baraldi e Alberto Montanari.

Nei salti è terzo Marco Vendrame nell’alto con la misura di 1,92 metri, mentre nell’asta Jacopo Mussi riparte dal primo posto con la misura di 4,80 ed i tre errori alla quota di 5 metri. L’esordio gialloblù di Enrico Montanari è subito vincente nel triplo con la misura di 15,28 metri, nonostante il forte vento contrario, mentre nel lungo il ravennate fratello di Alberto è sesto con 6,58 metri.

Infine i lanci dove Lorenzo Puliserti ha regolato la concorrenza sia nel peso, con miglior lancio a 14,92 metri,

sia nel martello con 57,90 metri. Secondo posto nel disco per Matteo Storti con 46,18, mentre il giavellotto non presentava atleti di casa Fratellanza al via.

Le gare femminili

In campo femminile inizia a riprendere sempre più confidenza con le gare Eleonora Iori che sui 100 è terza sfiorando la barriera dei 12 secondi e più precisamente chiude in 12”01. Nei 200, invece, sesto posto per Irene Pini che, come tante rivali sulla distanza, deve fronteggiare un considerevole vento avverso completando la sua fatica in 25”50. Sulla distanza più lunga della velocità ovvero i 400 metri vince Alessandra Morandi con il tempo di 55”84, mentre negli ostacoli è seconda in volata Sandra Milena Ferrari sui 100 con il tempo di 14”22 contro il 14”20 della reggiana Sara Cantergiani vincitrice anche del giro di pista davanti ad un’altra gialloblù, Lisa Martignani, che ha chiuso la sua prova in 1’01”08.

Nel mezzofondo sorride Giulia Cordazzo che dopo essersi cimentata su distanze sempre più lunghe è seconda negli 800 con il tempo di 2’14”96. Nei 1500 metri, invece, è sesta Aurora Imperiale in 4’49”03 e per lei c’è anche il quarto posto nei 5000 completati in 17’56”35. Gradino più basso del podio, invece, nelle siepi per Francesca Badiali in 11’33”99, mentre nella marcia la folta rappresentanza targata Fratellanza è guidata da Alessia Zapparoli seconda in 24’59”84. A chiudere le due giornate di gara per quanto riguarda le corse sono le staffette con la 4x100 di Sandra Milena Ferrari, Chiara Cappi, Irene Pini ed Eleonora Iori vincitrice in 46”48.

Passando ai salti come al maschile anche al femminile l’alto riserva un terzo posto ovvero quello di Anna Bondi con la misura di 1,62 metri. Nell’asta vittoria per Asia Tognoli con 3,60 metri, mentre nel lungo è protagonista ancora una volta la Ferrari terza con 5,66 metri. Infine il triplo dove Benedetta Merzi sfiora il podio chiudendo quarta con 11,50 metri saltati al quinto tentativo.

Per i lanci, invece, consistente la prova della solita Lucy Omovbe seconda con 12,86 metri. Nel disco, invece, è sesta Martina Celeghini con una progressione che l’ha portata a 34,84 metri con il terzo lancio. Nel martello Arianna Cavicchioli varca la soglia dei 40 metri e si porta a 40,14 che gli regalano il quinto posto. Assente, infine, nel giavellotto Emanuela Casadei.