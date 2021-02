Lanci invernali, Celeghini d’argento e Casadei quarta nella prima giornata

Prima giornata dei campionati invernali di lanci che va in archivio con le ragazze protagoniste in casa Fratellanza. La rassegna è inaugurata dall’argento di Lucilla Celeghini nel martello Promesse, mentre nel pomeriggio Emanuela Casadei ha sfiorato il podio nella medesima categoria per il lancio del giavellotto. Domani si conclude la due giorni con Giovanni Frattini in gara per i colori gialloblù.

Celeghini vice campionessa

Festeggia un’altra medaglia e un altro podio tricolore Lucilla Celeghini, che dopo il bronzo estivo di Grosseto sale di un gradino e si mette al collo un bellissimo argento in questi campionati invernali. La lanciatrice della Fratellanza, allenata dal tecnico Marco Mozzi, si presentava con il sesto accredito assoluto nella gara del martello ed un probabile piazzamento da podio per la sua categoria, quella delle Promesse. Tutti i pronostici sono poi stati rispettati con la gialloblù che mette subito in chiaro le cose fin dai primissimi lanci ed in particolare sarà il secondo quello decisivo per la sua gara. La misura di 55,78 metri è sufficiente per mettersi al collo la medaglia d’argento alle spalle dell’imprendibile Cecilia Desideri, vincitrice con 63,24, che è anche la seconda misura assoluta dopo quella della vincitrice della categoria Senior, la portacolori dei Carabinieri Bologna, Sara Fantini.

Casadei ai piedi del podio

Ai piedi del podio, invece, si conclude la prova di Emanuela Casadei nel giavellotto femminile, sempre per la categoria Promesse. La romagnola, new entry in casa Fratellanza, aveva bagnato il suo esordio nella fase regionale ad Imola avvicinando il proprio personale di 47,37 metri che è anche la misura di accredito con cui si presentava a questa rassegna. In quel di Molfetta, però, la classe 2000 gialloblù non è riuscita a ritrovare le medesime sensazioni trovando come miglior lancio un 42,88 arrivato al quinto dei sei tentativi a disposizione. La misura vale il quarto posto in una gara dominata da Carolina Visca, in forza alle Fiamme Gialle, e dalla sua inseguitrice Federica Botter dell’Atletica Brugnera di Pordenone. Il terzo posto, invece, è riuscito a conquistarlo la veneziana Anna Cervaro migliorando il proprio personale e superando la Casadei con la misura di 44,01 metri.