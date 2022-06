Triathlon, Chiara Cocchi nona ai campionati italiani

Ancora un ottimo risultato per l’atleta modenese Chiara Cocchi che, dopo il podio alla Deejay tri, si è classificata nona assoluta ai campionati italiani di triathlon. Si tratta della gara più importante a livello nazionale e assegna a cadenza annuale i titoli assoluti e U23 sulla distanza standard 1.5km nuoto 40km ciclismo 10km corsa. La gara femminile si è svolta sabato 24 giugno alle 13:00 a Barberino di Mugello, con una temperatura piuttosto alta. Dopo un nuoto non brillantissimo nel lago di Bilancino, Chiara è uscita attardata di 1:50" dalla testa della gara (composta da 6 atlete), ma realizzando un ottimo parziale in T1 (transizione nuoto-bici) e iniziando subito a lavorare in bici con il secondo gruppo per recuperare lo svantaggio accumulato. Al quarto dei 5 giri del multilap che si svolgeva sulle colline attorno a Barberino c'è stato il ricongiungimento con il gruppo di testa, da cui si era però precedente avvantaggiata Luisa Iogna Prat (favorita di giornata) in fuga solitaria verso il titolo.

Scesa in T2 (transizione ciclismo-corsa) Chiara si è giocata con altre 11 atlete nel 10000 a piedi i gradini del podio assoluto e u23, ed è stata protagonista nella prima metà di frazione run quando è transitata al secondo giro con il podio virtuale distante solo una manciata di secondi. Registrando sensazioni migliori della gara precedente a piedi, il caldo e la condizione di corsa non ancora ottimale hanno costretto l’atleta a rallentare, finendo la gara al nono posto assoluto (settimo U23). Una top ten assoluta che rappresenta un risultato che soddisfa molto lei, il suo tecnico Filippo Cassibba e la società TDSGRimini, dato il palcoscenico, la concorrenza e la difficoltà oggettiva della gara, che ha visto la dominatrice Iogna-Prat accasciarsi a terra per colpo di calore a 1km dal traguardo. Prossimamente Chiara Cocchi, insieme a Ludovica Severi (altra componente del gruppo di allenamento TDGIRLS di Modena), tornerà a gareggiare su distanza sprint in Trentino a Ledroman (10 luglio) e triathlon sprint di Senigallia (17 luglio).