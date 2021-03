Pallanuoto. Sea Sub Modena si conferma vincente anche in trasferta contro Chiavari

Continua la striscia positiva di una SEA SUB Modena corsara che conquista la vittoria a Chiavari Il Il risultato finale di 4-5, consente ai modenesi di procedere a punteggio pieno nel girone 3 del campionato di serie B.

Partita molto equilibrata dominata dalle difese e dagli errori che la Sea Sub sblocca a metà del primo tempo con Lodi poi raddoppia nel secondo tempo con Ghelfi. Il cambio campo non registra cambi di ritmo particolari e dopo la rete dei liguri che accorciano le distanze Modena si distende ed allunga ancora con Lodi poi con Calabrese, che trasforma un rigore, e Caroli.

L’1-5 fa calare l’attenzione e Chiavari chiude il terzo tempo segnando nell’ultima azione a disposizione. La rete incoraggia i liguri a tentare la rincorsa che nonostante il 2-0 parziale sbattono inutilmente contro acchiappatutto Pederielli a difesa della porta gialloblu.

Sea Sub Modena 4-5 (0-1, 0-1, 2-3, 2-0)

Chiavari Nuoto: Capelli, Sciallero, Lanzi, Greco 1, Ghiselli, Chiavaccini 1, Biallo, Pagliughi, Raineri 1, Romanengo, Croce, Strianese, Botto

All. Pisano

Sea Sub Modena: Pederielli, Lorenzoni, Caroli 1, Spaziano, Montante, Ghelfi 1, Araldi, Calabrese 1, Sorbini, Lodi 2, Righetti, Pinotti, Cojacetto

All. Calabrese

Arbitro: sig. Capobianco

Piscina Comunale Chiavari

Superiorità numeriche: Chiavari 2/7 rigori 0/1 Sea Sub Modena 1/10 rigori 1/1