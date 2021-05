Ciclismo. Da domani la prima prova a Sestola della Coppa Italia mountain bike

Oltre 350 gli iscritti per la Coppa Italia di mountain bike. Prima prova a Sestola

Sono oltre 350 gli iscritti al via della prima prova di Coppa Italia di mountain bike, in programma domani e domenica, organizzata sugli Appennini emiliani, nella localita' di Sestola in provincia di Modena.

Presenti i grandi campioni europei e i migliori azzurri della disciplina a partire da: Barel Fabien, Thirion Remi, Vergier Loris, Revelli Loris, Palazzari Davide, Medici Simone, Cappello Davide, Holl Valentina, Veronika Widmann e Marcellini Alia. Domani iniziera' ufficialmente il programma di gara dalle ore 9.00 con le prove libere e nel pomeriggio le cronometrate che determineranno l'ordine di partenza della gara di domenica. Il 16 le ultime prove libere per fare il giusto setting alle bici in vista della manche pomeridiana, un modo per testare ancora una volta la pista prima della discesa secca che determinera' i vincitori.

Tante le categorie in gara, dai giovanissimi esordienti, ai professionisti, ai master e alla categoria Woman. Il calendario vedra' la prossima gara (26-27 Giugno) a Caldirola (AL), per poi proseguire il 7 e 8 agosto a Sestriere (TO) e concludere il 4 e 5 settembre a Doganaccia (PT).