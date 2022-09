Skiroll e ciclismo, un weekend di sport

Un weekend di sport a Maranello, tra skiroll e ciclismo. Sabato 17 e domenica 18 settembre la città ospita due importanti eventi sportivi. I Campionati italiani di Skiroll, organizzati dall'associazione Olimpic Lama, sono in programma nelle due giornate ed è prevista la partecipazione di oltre duecento atleti di ogni età: sabato 17 dalle 14.30 una gimkana e una gara sprint in via Dino Ferrari, valida come dodicesima Tappa di Coppa Italia, domenica 18 dalle 9.30 una gara in piano sul circuito cittadino, con partenza dal Terminal Bus di Via Grizzaga, passaggio sul cavalcavia della Pedemontana e nella zona industriale, valida come tredicesima Tappa di Coppa Italia e campionato italiano in piano. Previste modifiche alla viabilità (informazioni sul sito del Comune di Maranello).

Domenica 18 sarà anche la volta del Trofeo di Ciclismo Città di Maranello, giunto alla 53° edizione. La gara per esordienti è una delle competizioni di fine stagione della categoria: si snoda sul classico circuito che dal centro di Maranello arriva a Gorzano e San Venanzio attraverso Pozza, per una quarantina di chilometri complessivi. Ritrovo delle squadre partecipanti in Piazza Libertà alle 9.30: farà da apripista una classica Ferrari F40. La gara ha già raggiunto i 140 iscritti, è organizzata dalla Ciclistica Maranello con la collaborazione del Team Ali Dorate Montale, delle società del comprensorio, delle associazioni di volontariato di Maranello, Fiorano e Formigine e il patrocinio del Comune.