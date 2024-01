Al via il Circuito regionale dei Pulcini dello sci alpino, Modena sempre in testa

Le recenti nevicate sul nostro Appennino, insieme con l’ottimo lavoro di innevamento artificiale e preparazione delle piste da parte del Consorzio del Cimone, hanno consentito l’avvio regolare del circuito regionale agonistico di sci alpino delle categorie Baby e Cuccioli, che quest’anno prende nome dall’azienda di abbigliamento tecnico sportivo PODHIO, main sponsor del circuito regionale della categoria “pulcini" (8-12 anni). Il circuito di articola in 3 weekend di gare che si svolgeranno da gennaio a marzo e che avranno luogo nelle maggiori stazioni sciistiche del nostro Appennino regionale. Il circuito è propedeutico anche alla selezione dei migliori atleti che rappresenteranno la nostra Regione in ambito nazionale.

La prima tappa del circuito PODHIO si è svolta sulle nevi del comprensorio del Cimone. Lo slalom speciale di sabato e lo slalom gigante di domenica sono stati tracciati a partire da tratto finale della pista intitolata al nostro Giuliano Razzoli per poi proseguire sulla pista “Del lago” delle Polle di Riolunato. Neve, sole e tanto divertimento quindi per i piccoli atleti della regione che hanno così potuto sfidarsi in piena sicurezza. Durante le premiazioni il Comitato Regionale FISI (CAE) ha, per questo, ringraziato il Consorzio del Cimone per aver preparato perfettamente la pista delle competizioni anche aggiungendo, durante la scorsa settimana, alcuni cannoni da neve finalizzati alle gare.

Ma veniamo ai risultati, innanzi tutto pieno successo del movimento sciistico modenese in regione che in entrambe le giornate non lascia spazio sul podio agli sci club delle altre province con il Frignano Ski Team che si aggiudica entrambe le giornate sempre seguito dallo Sci Club Riolunato e dallo Sci Club Sestola.

A questo primo fine settimana di gare hanno partecipato, sebbene non abbiano però contribuito ai punteggi delle loro squadre, anche i Super Baby, ossia i più piccoli dello sci, che ancora non rientrano nell'agonismo, ma si preparano ad assaporate l'emozione delle future competizioni tra i pali.

Sabato 13 gennaio, gara di Slalom Speciale sulla pista Razzo - Lago

Circuito PODHIO, trofeo Caselli Serramenti.

Podi e posizionalemti degli atleti afferenti agli sci club della provincia di Modena.

Superbaby F (nati 2016-17)

1° Martina Monti SC RIOLUNATO

2° Viola Gagliardi FRIGNANO SKI TEAM

Superbaby M (nati 2016-17)

1° Filippo GIANAROLI FRIGNANO SKI TEAM

2° Alessandro PANTALEO FRIGNANO SKI TEAM

3° Giorgio GIOVANNETTI SC RIOLUNATO

4° Francesco GHITTONI SC RIOLUNATO

5° Lorenzo NIERI SC RIOLUNATO

6° Jacopo CANOVI FRIGNANO SKI TEAM

7° Filippo ZANCHI FRIGNANO SKI TEAM

8° Elia VARCHETTA SC RIOLUNATO

9° Lorenzo Duccio CASTAGNOLA SC RIOLUNATO

10° Sebastian VENTURELLI FRIGNANO SKI TEAM

U9 - Baby 1 F

1° Dafne Ganapini SC LUPI CIVAGO

2° Mia Mascagni SC VAL CARLINA

3° Sofia Manicardi SESTOLA

6° Anna Sarti SC RIOLUNATO

U9 - Baby 1 M

1° Giacomo Enea Bacchi FRIGNANO SKI TEAM

2° Federico Antognarelli SC PRATO SPILLA

3° Leonardo Lenzini FRIGNANO SKI TEAM

4° Alessandro Cerfogli FRIGNANO SKI TEAM

5° Edoardo Storchi SC SESTOLA

6° Tommaso Minelli SC RIOLUNATO

U10 - Baby 2 F

1° Ginevra Iattoni FRIGNANO SKI TEAM

2° Lucia Zanni SC RIOLUNATO

3° Eleonora Spediacci SC MONTENUDA

4° Vittoria Zanoli SC RIOLUNATO

5° Matilde Manzoni FRIGNANO SKI TEAM

9° Emma Valpreda SC SESTOLA

U10 - Baby 2 M

1° Giulio GHITTONI SC RIOLUNATO

2° Nikolas Cuoghi SC SESTOLA

3 Edoardo Gianaroli FRIGNANO SKI TEAM

6° Alessandro Maria Sforza SC RIOLUNATO

7° Robert Diolaiti SC SESTOLA

U11 - Cuccioli 1 F

1° Caterina Chinchio FRIGNANO SKI TEAM

2° Beatrice Baccarani RIOLUNATO

3° Sofia Zanni SC RIOLUNATO

4° Matilde Sola SC RIOLUNATO

6° Margherita Morelli SC RIOLUNATO

9° Giada Cantergiani SC SESTOLA

10° Adele Angelillo SC RIOLUNATO

U11 - Cuccioli 1 M

1° Davide Casali FRIGNANO SKI TEAM

2° Augusto Degli Esposti Mazzoni SC VAL CARLINA

3° Gabriele Andreati FRIGNANO SKI TEAM

7° Daniele Novi SC RIOLUNATO

8° Gabriele Varchetta SC RIOLUNATO

9° Samuele Casearini FRIGNANO SKI TEAM

11° Leonardo Salami SC SESTOLA

U12 - Cuccioli 2 F

1° Anita Cuoghi SC SESTOLA

2° Viola Nebbioli SC MONTENUDA

3° Mia Gagliardi FRIGNANO SKI TEAM

4° Eleonora Nanetti SC SESTOLA

5° Giulia Manicardi SC SESTOLA

8° Anna Bernardini SC SESTOLA

9° Anna Gregorini FRIGNANO SKI TEAM

U12 - Cuccioli 2 M

1° Lorenzo SEGHI SC SESTOLA

2° Gianmaria Loconte SC RIOLUNATO

3° Giovanni Sentieri CERRETO LAGO

4° Francesco Cappellini SC SESTOLA

6° Niccolò Baccarani SC RIOLUNATO

9° Filippo Savigni SC FANANO2001

Classifica società per la prima giornata di gare

1° FRIGNANO SKI TEAM con 993 punti, 2° SC RIOLUNATO con 974 punti, 3° SC SESTOLA con 860 punti

seguono: ALTO RENO 20.20, 02906 SC PRATO SPILLA, SC VAL CARLINA, SC MONTENUDA, CERRETO LAGO, SC LUPI CIVAGO, SCHIA M CAIO, SC FANANO 2001, LUNGA SPORT

Domenica 14 gennaio, gara di Slalom Gigante sulla pista Razzo - Lago

Circuito PODHIO, trofeo STUDIO R.B. Engineeing

Podi e posizionamenti degli atleti afferenti agli sci club della provincia di Modena.

Superbaby F (nati 2016-17)

1° Noemi Bianchini SC RIOLUNATO

2° Victoria Domenica Plescia FRIGNANO SKI TEAM

3° Martina MONTI SC RIOLUNATO

Superbaby M (nati 2016-17)

1° Filippo Gianaroli FRIGNANO SKI TEAM

2° Giorgio Giovannetti SC RIOLUNATO

3° Jacopo Canovi FRIGNANO SKI TEAM

4° Francesco Ghittoni SC RIOLUNATO

5° Umberto Giovini FRIGNANO SKI TEAM

7° Lorenzo Duccio Castagnola SC RIOLUNATO

U9 - Baby 1 F

1° Giulia Samueli SC RIOLUNATO

2° Gaia Mascagni SC VAL CARLINA

3° Mia Mascagni SC VAL CARLINA

5°Anna Sarti SC RIOLUNATO

U9 - Baby 1 M

1° Giacomo Enea Bacchi FRIGNANO SKI TEAM

2° Leonardo Lenzini FRIGNANO SKI TEAM

3° Riccardo Colombarini SC SESTOLA

4° Tommaso Minelli SC RIOLUNATO

U10 - Baby 2 F

1° Ginevra Iattoni FRIGNANO SKI TEAM

2° Lucia Zanni SC RIOLUNATO

3° Vittoria Zanoli SC RIOLUNATO

5° MANZONI Matilde FRIGNANO SKI TEAM

10° VALPREDA Emma SC SESTOLA

11° LAMI Beatrice FRIGNANO SKI TEAM

U10 - Baby 2 M

1° Andrea Zandonà FRIGNANO SKI TEAM

2° Giulio Ghittoni SC RIOLUNATO

3° Leone Colloredo SCHIA M CAIO

4° Nikolas Cuoghi SC SESTOLA

5° Julian Canovi FRIGNANO SKI TEAM

7° Edoardo Gianaroli FRIGNANO SKI TEAM

8° Andrea Musiani SC SESTOLA

10° Sarthak BarbariI SC RIOLUNATO

11° Gino Bani SC SESTOLA

12° Alessandro Maria Sforza SC RIOLUNATO

U11 - Cuccioli 1 F

1 Beatrice Baccarani SC RIOLUNATO

2 Ginevra Tosti SC MONTENUDA

3 Sofia Zanni SC RIOLUNATO

4° Matilde Sola SC RIOLUNATO

6° Beatrice Barattini SC SESTOLA

7° Margherita Morelli SC RIOLUNATO

8° Alice Castelli SC VAL CARLINA

9° Gemma Ampollini LA LUNGA SPORT

10° Adele Angelillo SC RIOLUNATO

U11 - Cuccioli 1 M

1° Alberto Colombini FRIGNANO SKI TEAM

2° Davide Casali FRIGNANO SKI TEAM

3° Augusto Degli Esposti Mazzoni SC VAL CARLINA

4° Federico Bussoli FRIGNANO SKI TEAM

7° Lorenzo Aniello ALTO RENO 20.20

8° Giacomo Bernardi FRIGNANO SKI TEAM

9° Gabriele Varchetta SC RIOLUNATO

10° Giacomo Giordano SCHIA M CAIO

12° Leonardo Salami SC SESTOLA

U12 - Cuccioli 2 F

1° Enrica Valdiserri ALTO RENO

2° Ludovica Lenzini FRIGNANO SKI TEAM

3° Anita Cuoghi SC SESTOLA

4° Mia Gagliardi FRIGNANO SKI TEAM

6° Martina Lenzini SC FANANO2001

8° Sofia Moracci SC SESTOLA

9° Eleonora Nanetti SC SESTOLA

11° Gaia Giovannetti SC RIOLUNATO

12° Giulia Manicardi SC SESTOLA

14° Anna Bernardini SC SESTOLA

16° Anna Gregorini FRIGNANO SKI TEAM

U12 - Cuccioli 2 M

1° Tommaso Ferrari FRIGNANO SKI TEAM

2°Gianmaria Loconte SC RIOLUNATO

3° Leonardo Mari FRIGNANO SKI TEAM

5° Francesco Turchi FANANO2001

7° Lorenzo Seghi SC SESTOLA

8° Niccolò Baccarani SC RIOLUNATO

11° Francesco Cappellini SC SESTOLA

12° Giovanni Ferrari SC SESTOLA

13° Filippo Savigni SC FANANO2001

Classifica società dopo la seconda giornata di gare

1° FRIGNANO SKI TEAM con 1307 punti, 2° SC RIOLUNATO con 1070 punti, 3° SC SESTOLA con 677 punti

seguono: ALTO RENO 20.20, SC PRATO SPILLA, SC VAL CARLINA, SC MONTENUDA, CERRETO LAGO, SC FANANO 2001, SCHIA M CAIO, LA LUNGA SPORT