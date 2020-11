Top Volley Cisterna-Leo Shoes Modena 2-3 | Vittoria nel segno di Christenson

Si torna in campo, sempre tra mille incertezze, con Latina-Modena in programma giovedì 25novembre alle 20:30 al Pala Sport di Latina. I padroni di casa vengono da una due sconfitte contro Verona e Trento. Modena invece l’ultima giornata ha sconfitto 3-0 in casa il Padova. Christenson e compagni vantano un record più unico che raro, con ben tre rinvii della singola sfida contro Trento. Un calendario assurdo, e imprevedibile a dir poco.

Diversi gli ex di turno: Tillie, Sabbi, Onwuelo, e Karlitzek. Gli arbitri dell’incontro sono Marco Zavater e Matteo Talento.

LE FORMAZIONI:

Cisterna: 5) Sottile, 10) Sabbi, 31) Szwarc, 21) Krick, 1) Cavuto, 18) Randazzo, 3) Cavaccini. Coach Kovac Slobodan.

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 19-25 Modena: Sabbi inaugura l’incontro con un po’ di fortuna 1-0 Cisterna. Randazzo attacco impreciso 1-2 Modena. Sabbi si gode un ottimo inizio d’incontro con un altro punto 3-2 Cisterna. Vettori ha la meglio sul muro di casa 4-3. Randazzo batte a rete 5-4 Cisterna. Karlitzek appoggia comodamente in pallonetto e un ace di Petric portano Modena avanti 5-7. Un altro ace per Petric 5-9 Modena. Christenson muro determinante 5-11 Modena. Vettori in banda diagonale 6-12 Modena. 8-12 Krick mura Vettori. Krick out in attacco dopo il check 8-13 Modena conduce. 9-15 Karlitzek colpo d’astuzia in attacco. 11-16 Szwarc puntuale al centro. Mazzone decisivo al centro 12-18 Modena. Cavuto spreca una buona occasione, 12-19 per Christenson e compagni. 13-19 pasticcio emiliano in attacco, Cisterna fortunosa. Swarc errore a servizio 13-20 Modena. Cavuto a segno in attacco 15-21 Modena. 15-23 Petric continua a macinare punti decisivi. 18-24 Randazzo ha la meglio sulla difesa modenese. Sabbi errore a servizio 19-25 Modena.

Secondo set 25-19 Cisterna: errore a servizio dei padroni di casa 0-1 Modena. Mazzone replica dal servizio 1-1. Swarc vincente in attacco 2-2. 3-4 Karlitzek in pipe, Modena conduce. Petric pallonetto vellutato 4-5 Modena. Vettori errore di precisione in banda 6-5 Cisterna. Vettori si rifà subito 6-6. Mazzone puntuale e incisivo al centro 7-7. Mazzone murato da Randazzo 9-8 Cisterna. 11-8 Karlitzek murato da Szwarc, padroni di casa in controllo. Karlitzek errore a servizio 12-9 Cisterna. Stankovic batte a rete 14-10. Muro vincente per la difesa di Cisterna 16-11, e Modena in tilt. Petric punto d’orgoglio 17-12, ma batte subito a rete 18-12 Cisterna. Entra Estrada. Christenson gioco di prestigio 19-13 Cisterna. Entra Lavia. Randazzo spiazza la difesa di Modena 21-13. Lavia a punteggio 21-14. Lavia ancora a segno 22-15, per restare in scia. 23-15 Randazzo batte a rete. Entra Porro. Estrada incisivo 24-17, e Modena continua a sperare. Mazzone al centro in pallonetto 24-19. Estrada dopo una bella serie sbaglia il servizio 25-19 Cisterna.

Terzo set 27-25 Cisterna: Karlitzek ace vincente 0-1 Modena. Petric riprende la sua marcia con un bel muro 0-2. Ace di Karlitzek 0-3. Vettori murato nettamente dalla difesa di casa 2-3. Stankovic ace vincente 2-5 Modena. Errore grossolano in attacco di Cisterna 2-7 Modena. Mazzone prende coraggio con il punto del 2-9, e Modena in controllo. Mazzone al centro 3-10, magic moment gialloblu. Cavuto fortunato al centro 5-10. Petric errore in servizio 6-11 Modena. 9-11 Cavuto mura l’attacco modenese, e Cisterna prende coraggio. Karlitzek in banda decisivo 9-13 Modena. Stankovic diagonale out di poco 11-14 Modena. Stankovic a segno al centro 12-15 Modena. Entra Lavia per Modena. Ancora a punteggio Cavuto 14-16, con Cisterna in scia di Christenson e compagni. Vettori errore a servizio 15-17 Modena. Mazzone muro decisivo 16-19 Modena. Cisterna punto in banda prima, e poi muro di Krick 19-19, equilibrio totale. Entra Porro. Vettori di potenza 20-21 Modena. Azione “indecisa” con un attacco di Sabbi, e invasione di Vettori dopo qualche minuto di discussione 21-22 Modena. Estrada in campo e subito a segno 22-23 Modena. Stankovic pallonetto vincente 23-24 set point Modena. Muro Sabbi su Petric 24-24. Estrada batte a rete 26-25 Cisterna. Cavuto chiude il terzo set sul 27-25 Cisterna.

Quarto set 22-25 Modena: Cisterna parte con un errore a servizio 0-1, e immediato ace di Stankovic 0-2. Karlitzek vincente in attacco 1-3 Modena. Petric errore grossolano in banda 2-4 Modena. Ace micidiale di Sabbi 3-4. Petric si rifà subito 4-5 Modena. Christenson non riesce nel gioco di prestigio, punto Cisterna 6-5. Szwarc vincente al centro 7-7. Karlitzek appoggia comodamente il punto del 8-8. Cavuto errore a servizio 9-11 Modena, che conduce. Vettori torna a punteggio con decisione 10-12 Modena. Sabbi ace micidiale e di nuovo in parità 12-12. Randazzo spreca una buona occasione 12-14 Modena. Giulio Sabbi sicuro di sé 14-15 Modena. Karlitzek erroraccio in attacco 16-16. Petric in pallonetto in banda 16-18 Modena. Randazzo rimette Cisterna e Modena in parità sul 18-18. Szwarc al centro sicuro di sé 19-19. Vettori servizio a rete 20-20. Karlitzek ha la meglio sul muro di casa 20-22 Modena. Karlitzek ancora a punto in muro 20-23 Modena. Vettori segna il 22-25 e si va al tie-break.

Tie-break 7-15 Modena: Karlitzek batte a rete 1-0 Cisterna. Cisterna replica 1-1. Petric suona la carica con uno strepitoso attacco 1-3 Modena. Sabbi ace micidiale 3-3. Szwarc al centro attacca, punto per mezzo del check 4-4. Karlitzek in banda decisivo, 4-6 Modena che conduce. Karlitzek torna a macinare punti e Modena va sul 4-7. Ace Petric 4-8 e cambio campo. Karlitzek ancora a punteggio 5-9 Modena. Entra Porro. Karlitzek mura Sabbi 5-10 Modena. Stankovic al centro decisivo 6-11. Tre ace di fila per Christenson 6-14 Modena. Si chiude la partita con un errore di Cisterna, Modena si aggiudica la gara al tie-break.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 7, Petric 6, Stankovic 6,5, Mazzone 6,5, Karlitzek 7, Vettori 6, Grebennikov 6.

INGRESSI: Estrada 6,5 Lavia 6, Porro 5,5

Andrea Giani 6,5