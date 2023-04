Cittadella Vis Modena - Anzolavino 4 - 1 | Citta di forza rimane al secondo posto

Vittoria importantissima per il Cittadella che riesce così a mantenere la seconda posizione in classifica nonostante il successo dei concorrenti dell’Agazzanese sul campo de La Pieve Nonantola. La compagine modenese vince in casa contro l’Anzolavino già retrocesso per 4-1. Sfida subito in salita per i padroni di casa dal momento che la formazione bolognese passa subito in vantaggio grazie ad uno sfortunato autogol di Giacomo Serra.

La reazione del Citta arriva da Falanelli che di testa alza alto sopra la traversa. Buona iniziativa sulla sinistra della squadra di Paraluppi che porta al tiro Vernia, ma la palla sorvola la traversa; un minuto dopo la Cittadella recupera palla e mette Ridolfi in ingresso area solo davanti al portiere: il suo rasoterra è preciso a fil di palo ed è il pareggio, 1-1.

Punizione perfetta di Vernia al limite dell'area con Roccia che si supera e mette in angolo; sugli sviluppi Serra di testa sfiora la traversa. Il Citta mette però la freccia e sorpassa con Falanelli quando riceve in area, si allunga la palla per evitare la marcatura, e di destro trova un rasoterra sempre alla sinistra di Roccia e insacca in rete.

L’Anzolavino rimane in dieci uomini: Kourama, dopo avere già ricevuto un’ammonizione, commette un secondo fallo plateale, e viene espulso. Fase interlocutoria, con la Cittadella che preme per sfruttare la superiorità numerica, ma non con la giusta precisione. Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo con la squadra di casa in vantaggio per 2-1. In avvio di ripresa, Serra fallisce la più facile delle occasioni di testa, il suo forte, ma dopo pochi minuti il terzo gol arriva con Massimo Conte, che riceve un rasoterra sulla destra in area, e batte a rete, con Roccia che si fa passare la palla sotto la pancia.

Il Citta sfiora poi la quarta rete con Falanelli, che in scivolata sfiora l'incrocio dei pali. Il gol arriva comunque con Ridolfi che riceve a centro area e di destro infila Roccia per il 4-1. Da questo momento in poi è accademia. Fino al triplice fischio dell’arbitro che decreta la fine della contesa non succede più nulla.