Cittadella Vis Modena, Fantazzi: "L'obiettivo è la promozione, speriamo che il campionato sia portato a termine"

Torna in campo domenica il Cittadella Vis San Paolo per il mini-campionato di Eccellenza e affronterà alle 15.30 il Salsomaggiore. “Come tutte le altre partecipanti abbiamo deciso di allargare la rosa perché possono capitare infortuni dato che è tanto che i ragazzi non giocano e c’è anche il rischio che qualcuno possa nel tempo risultare positivo al Covid. Essendo un campionato così corto, non c’è tempo di aspettare che i giocatori recuperino, per questo abbiamo ingaggiato qualche nuovo calciatore – ha spiegato il direttore sportivo Bob Fantazzi –“.

Gli allenamenti di mantenimento quindi sono proseguiti, ma senza possibilità di fare partite il rischio infortuni è molto più alto; anche per questo quindi sono arrivati il portiere Alessandro Neri dal Rolo, gli attaccanti Moreno Casta e Luca Veratti, oltre a tre Under ovvero Mandreoli, Ricci e Ravaioli.

La società e i giocatori del Cittadella non hanno mai avuto dubbi sull’adesione ad una ripartenza: “Abbiamo sempre dato la nostra disponibilità perché abbiamo continuato con gli allenamenti e quando è stata ora di decidere il format, ci siamo adeguati – ha continuato Fantazzi -. A livello sportivo questa soluzione del girone unico è intrigante, perché siamo solo undici squadre ma tutte ambiziose. Sarà molto equilibrato e i valori in campo saranno simili. A fare la differenza sarà la condizione fisica e i possibili infortuni”

L’obiettivo è chiaro e non si cerca di nasconderlo: “Noi, come altre squadre, abbiamo l’ambizione di provarci, anche perché di favorite non ce ne sono. Tutte le concorrenti sono ottime e prima della sosta si sono rinforzate tutte – prosegue il direttore sportivo -. Ho visto un entusiasmo incredibile da parte della società, dello staff e dei ragazzi, quello che muove tutto è la passione. Manca qualcosa quando sei costretto ad allenarti senza obiettivo, anche se tutti hanno dato il 100% in questi mesi. Il patema della domenica però è importante. L’obiettivo è di partite bene, è un obiettivo comune e una grande speranza. Essendo un campionato corto, una buona partenza può fare la differenza”.

Non si sbilancia molto invece sulle altre realtà il DS Fantazzi: “Non è piacevole fare nomi e in ogni caso non credo che ci siano delle favorite. Sono tutte ottime squadre, in particolare parlo di quelle che conosco meglio ovvero le quattro di Parma, il Formigine e il Castelfranco; hanno ottimi organici, ma nessuna è superiore alle altre. Speriamo di iniziarlo – ha concluso Fantazzi - ma soprattutto di riuscire a concludere il campionato perché sarebbe veramente un peccato doversi rifermare”.