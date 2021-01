Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-0 | Un super Vettori non basta ai colori gialloblu

Missione compiuta sì, ma solo in parte; la vera prima missione della stagione deve ancora avere partire. Modena, con la vittoria di mercoledì scorso, contro Monza, per i quarti di Coppa Italia è riuscita ad ottenere il pass per le Finali di Casalecchio, in Bologna. Modena disputerà la prima gara del torneo seppur a porte chiuse, contro Civitanova, nella giornata di oggi sabato trenta gennaio alle ore 15:30. L’ultima sfida tra le due squadre in calendario è recente, nella quale Modena ha giocato a viso aperto i marchigiani, uscendo sconfitta solamente al tie-break all’Eurosuole di Civitanova. Un arrivo in Finale con vittoria della Coppa darebbe il via per Modena ad una “nuova” stagione, con Champions League e play-off, vietato illudersi, ma sognare è più che possibile. Gli arbitri della gara sono i signori. Ilaria Vagni e Dominga Lot. Ex di turno Christenson, Grebennikov, Stankovic e Anzani.

LE FORMAZIONI

Civitanova: 15) De Cecco, 11) Rychlicki, 17) Anzani, 13) Simon, 9) Leal, 5) Juantorena, 7) Balaso Coach Ferdinando De Giorgi

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 27-25 Civitanova: La semifinale comincia con un servizio out 1-0 Civitanova. Simon serve out a sua volta 1-1. Pipe vincente di Daniele Lavia2-2. Vettori spiazza la difesa marchigiana 3-3. Vettori ancora a segno 4-4. Servizio a rete di Christenson 6-5 Civitanova. Pipe imperiosa di Petric 7-6 Civitanova. Un altro attacco vincente di Luca Vettori 8-7 Civitanova. Simon primo tempo preciso e puntuale 10-8 Civitanova conduce. Punto fortunoso gialloblu per merito di Daniele Lavia 10-10 con Modena che riacciuffa il pari. Ace vincente di Petric 10-11 Modena. Errore a servizio di Leal, Modena avanti 11-12. Un altro errore a servizio per i marchigiani con Simon, Christenson e compagni avanti 12-13. Christenson ace vincente 12-14 Modena nelle metà del set. Strepitoso inizio di Luca Vettori 13-15 Modena. Primo tempo vincente di Stankovic 15-17 Modena. Pipe imperiosa di Lavia 16-18 Modena. Imprecisione di Lavia in banda 18-18. Entra Karlitzek. Simon dopo un bel primo tempo serve a rete 19-20 Civitanova. Errore grossolano di De Cecco a servizio 20-22 Modena. Petric murato da Rychlicki 22-23 Modena. Gran bordata di Vettori in banda 23-24 set point Modena. Entra Porro. Leal porta la Lube ai vantaggi. Petric errore in banda e Civitanova si porta a casa il primo set 27-25.

Secondo set 25-22 Civitanova: il secondo set parte con un vincente di Leal 1-0 Civitanova. Petric pareggia subito i conti 1-1. Ancora a punteggio il mattatore di serata per gli emiliani Luca Vettori 2-2. Juantorena pipe vincente 4-3 per i marchigiani che conducono. Solo soletto in attacco Juantorena 5-4 Civitanova. Punto incoraggiante per Daniele Lavia 6-5 Civitanova. Errore a servizio in casa marchigiana 7-6 Civitanova. Pallonetto vincente su Leal per Vettori, conduce Civitanova 8-7, ma Modena resta in scia. Ace di Luca Vettori 9-9. Luca Vettori in banda porta i suoi avanti 9-10 Modena. Punto vincente in diagonale di Rychlicki 11-11. Preciso pallonetto di Juantorena 12-12. Mazzone al centro murato da Anzani 14-13 Civitanova. Torna timidamente a punteggio Petric 15-15. Ancora a punteggio Petric 16-16 Civitanova. Simon mura Stankovic senza troppi problemi 18-16 Civitanova. Leal devastante in diagonale 19-16 e la Lube che ha fretta di chiudere il set. Diagonale precisa e vincente di Richlicki 20-17 Civitanova. Entra Karlitzek. Errore a servizio di Karlitzek 21-18 Civitanova. Punto vincente di Daniele Lavia 21-20 conducono ancora i marchigiani. Mazzone vincente al centro 22-21 Civitanova. Rychlicki chiude il secondo set sul 25-22 con una bella schiacciata in banda.

Terzo set 25-21 Civitanova: Luca Vettori timbra per l’ennesima volta il cartellino 0-1 Modena. Mazzone in pallonetto 0-2. Pipe imperiosa di Lavia 1-3 Modena. Petric in banda torna a ruggire 2-4 Modena. Servizio out per Rychlicki 3-5 Modena. Simon in pallonetto 5-5. Punto vincente di Daniele Lavia 6-6. Anzani ha la meglio sul muro emiliano 8-7 Civitanova. Vettori muratissimo da Simone Anzani 10-8 Civitanova. Ace di Juantorena 11-8 per la Lube. Rychlicki ancora a punteggio 12-19 Civitanova. Attacco imperioso di Leal, ma c’è invasione 13-12 Lube. Simon preciso al centro 15-13 Ciivitanova. Lavia mura Juantorena 15-14 Civitanova. Juantorena solo soletto ha la meglio sul muro modenese 17-14 Civitanova. Vettori striglia i suoi 18-15 Civitanova. Leal chiude fortunosamente uno scambio combattuto 20-15 Civitanova. Entra Karlitzek. Servizio out di Anzani 21-17 Civitanova. Vettori ha la meglio sul muro marchigiano 22-18 Civitanova. Torna a punteggio la Lube con Leal 23-19. Entra Porro. Errore di Simon al centro 23-21 Civitanova. Simon ace vincente 25-21 Civitanova che vola in Finale di Coppa Italia.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Petric 5,5, Stankovic 5, Mazzone 5, Lavia 5,5, Vettori 6,5, Grebennikov 5.

INGRESSI: Karlitzek 5,5, Porro 6

Andrea Giani 5