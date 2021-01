Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-2 una super prestazione gialloblu non basta, vince Civitanova al tie-break

Gennaio intenso per la Leo Shoes. L’avversario odierno è Civitanova. Si gioca per l’ottava giornata di ritorno nella giornata di oggi, sabato sedici gennaio alle 18:00 al Eurosuole Forum di Civitanova. I marchigiani vengono da un deciso 0-3 a favore in casa di Padova, e da un importante 2-3 in casa di Milano. Modena invece è tornata in campo dopo una ventina di giorni contro Piacenza, vincendo il derby per 0-3. In classifica la Lube si trova al secondo posto a quota quarantuno punti, cinque in meno della capolista Perugia. Modena invece arranca al settimo posto a ventisei punti, dovendo ancora giocare la quarta di ritorno contro Milano. Gli arbitri della gara sono i signori Mauro Goitre e Luca Sobrero. Gli ex di turno invece sono: Christenson, Grebennikov, Stankovic e Anzani.

Le formazioni

Civitanova: 15) De Cecco, 11) Rychlicki, 17) Anzani, 13) Simon, 9) Leal, 5) Juantorena, 7) Balaso. Coach Ferdinando De Giorgi

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 25-20 Civitanova: Juantorena inaugura la sfida con un diagonale preciso 1-0 Lube. Invasione gialloblu in attacco 2-0 Lube. Lavia spreca una buona occasione 3-0. Vettori sigla il primo punto modenese 3-1. De Cecco ace vincente 5-1 Lube. Leal pipe strepitosa 6-2 per i marchigiani. Incomprensione in attacco gialloblu 7-3 Civitanova. Lavia solo soletto 8-4 con Modena che resta in scia. Leal imperioso in pipe 10-5 Civitanova. Vettori erroraccio in banda 12-5 Lube. Stankovic doppio ace vincente 12-8. Simon batte a rete 13-9 Lube. Mazzone vincente al centro 14-10, Modena rientra in scia, come in precedenza. Modena serve out conducono i padroni di casa sul 16-12. Errore in pipe di Lavia 17-12 Civitanova. Leal non punge in attacco 17-14 Lube. Leal rimedia con un grande conclusione 18-15 Lube. Juantorena mette a segno un decisivo diagonale 19-15 Civitanova. Luca Vettori vincente in banda 19-16. Rychlicki si rifà dopo un errore 21-17 Civitanova. Vettori diagonale incredibile 21-18. Rychlicki ha la meglio sul muro emiliano 23-19 Civitanova. Entra Rinaldi. Leal chiude il set sul 25-20 in favore dei marchigiani.

Secondo set 28-30 Modena: Mazzone inaugura il secondo set con un attacco preciso 0-1 Modena. Rychlicki chiude un bello scambio e fa 1-1. Petric muro vincente 1-3 Modena. Petric errore a servizio 3-4 Modena. Murissimo emiliano ai danni dell’attacco marchigiano 3-6 Modena. Vettori murato da Juantorena 6-6. Vettori ha la meglio sul muro di casa 7-8 Modena. Mazzone pungente al centro 8-10, con Modena che conduce. Imprecisione di Leal in banda 9-11, Civitanova costretta a inseguire. Vettori va vicino all’ace 10-12 Modena. Petric ha la meglio sul muro marchigiano 10-13 Modena. Simon micidiale al centro 12-14 Modena. Simon si ripete 13-14, con Civitanova che non molla un colpo. Vettori chiude un ottimo scambio 13-15 Modena. Simon errore a servizio 14-16 Modena. Entra Rinaldi. Mazzone al centro incisivo 15-17 Modena. Petric vincente in banda 16-18 Modena, avanti sempre di due lunghezze. Vettori serve a rete 18-19 Modena, con Civitanova che resta in scia. Leal vincente in banda 19-20. Lavia torna a punteggio 19-21 Modena. Entra Karlitzek. Anzani spreca una chance al centro 20-22 Modena. Juantorena annienta la difesa gialloblu 22-22. Entra Porro. Rychlicki annulla il primo set ball gialloblu, 24-24. Vantaggi molto equilibrati, Leal mette a segno il 26-26. Stankovic impreciso al centro 27-26 Lube. Stankovic mura Juantorena 27-27. Errore Simon a servizio 28-28. Lavia chiude i vantaggi e il set sul 28-30 per Modena.

Terzo set 25-19 Civitanova: Lavia inaugura il set con un servizio a rete 1-0 Civitanova. Lavia murato in pipe 2-0. Mazzone errore al centro 3-1 per i marchigiani. Rychlicki ace vincente 5-2 Civitanova. Leal imperioso in fase offensiva 6-3. Vettori incisivo in banda 6-4 Modena resta in scia. Simon ace vincente 8-4, e la Lube che doppia Modena. Mazzone incoraggia i suoi al centro 8-5 Civitanova. Punto di Vettori dopo il check e qualche minuto per decidere 8-6 Civitanova. Mazzone vincente al centro 9-7 Lube. Entra Karlitzek. Vettori vincente in banda 11-8 Civitanova. Ace vincente di Daniele Mazzone 11-9. Vettori si ripete 12-10 Civitanova. Petric murato da Leal 14-10 Civitanova. Rychlicki ace vincente 15-10, e la Lube che prova a scappar via nel set. Entra Rinaldi che commette invasione in attacco 17-10 Civitanova. Leal demolisce la difesa emiliana 18-12 Civitanova. Punto di Simon al centro 19-13 Civitanova. Ace Simon, e pasticcio della difesa di Andrea Giani 20-13 Civitanova. De Cecco errore a servizio 21-15 Civitanova, che ha fretta di chiudere il set. Attacco vincente di Tommaso Rinaldi in banda 21-16 Civitanova. Rinaldi si ripete 21-17. Juantorena vincente in banda 22-17 Civitanova. Rinaldi ancora a segno in banda 22-18. Entra Porro. Altro vincente di Rinaldi 24-19. Vettori serve out 25-19 Civitanova, che si porta sul 2-1.

Quarto set 16-25 Modena: Christenson mura subito Rychlicki 0-1 Modena. Anzani pareggia i conti 1-1. Ace micidiale di Karlitzek 1-3 Modena. Gran diagonale di Petri 2-4 Modena che parte forte a inizio set. Leal errore a servizio 3-5 Modena. Petric muro vincente 3-6 Modena. Simon errore a servizio 4-7 Modena. Modena approfitta di un errore offensivo marchigiano 5-10 per Christenson e compagni. Ace Stankovic 5-11 Modena. Vettori in grande spolvero 5-13 in favore di un Modena in stato di grazia. Incomprensione in regia per Civitanova Modena che vola sulle ali dell’entusiasmo 6-15. Pasticcio gialloblu in replica a quello precedente della Lube 8-16 Modena. Disattenzioni marchigiani 8-18 Modena. Pallonetto vellutato di Petric 9-19 Modena. Vettori doppia Civitanova con un attacco in banda 10-20 Modena. Simon ace vincente 13-20 Modena. Fallo in fase offensiva ai danni di Modena e 15-21 per gli emiliani. Vettori ancora a segno per il 15-23 a favore. Mazzone chiude il set 16-25 Modena e tie-break.

Tie-break 15-10 Civitanova: Juantorena inaugura il tie-break con un attacco in banda 1-0 Lube. Karlitzek pareggia i conti 1-1. Karlitzek come in precedenza, replica a Juantorena 2-2. Daniele Mazzone ancora incisivo al centro 3-3. Entra Porro. Petric a segno con grinta e determinazione 4-4. Muro di Stankovic ai danni di Leal 5-6 Modena. Christenson solo soletto porta avanti Modena 6-7. Diamantini al centro letale 8-7 Lube e cambio campo. Simon serve a rete 8-8. Incomprensione in attacco, Mazzone non ci arriva 10-8 Civitanova. Rycklicki vincente, conduce Civitanova 11-9. Ryclicki solo soletto in banda 12-9 Civitanova. Leal ha la meglio sul muro emiliano 13-10 per la Lube. Simon chiude l’incontro con un muro vincente 15-10 Civitanova, nonostante una grande prestazione di Christenson e compagni, spenti un po’ nel tie-break.

Le pagelle

Modena 5,5

Christenson 5,5, Petric 6, Stankovic 6, Mazzone 5,5, Lavia 5,5, Vettori 6, Grebennikov 5,5.

Ingressi: Rinaldi 6, Karlitzek 5,5, Porro 5,5

Andrea Giani 5,5