Al Club La Meridiana entra nel vivo il “Modena Challenger Atp 75

Sono il tedesco Luca Gerch, lo svizzero Remy Bertola, il russo Alibek Kachmazov, il polacco Maks Kasnikowski e gli azzurri Julian Ocleppo e Francesco Forti i sei tennisti vincitori del tabellone di qualificazione che vanno a completare il tabellone principale del Modena Challenger Atp 75, il torneo internazionale di tennis maschile di singolo e doppio che si gioca al Club La Meridiana di Formigine (Modena). E nell’edizione numero 39 del “Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl” l’asticella del gioco e dello spettacolo si è subito alzata.

Nella mattinata di lunedì si sono giocate le sei partite del secondo, e ultimo, turno di qualificazione. Il derby tedesco tra Stodder e Gerch è stato vinto da quest’ultimo 6-4 6-2, mentre Kachmazov è riuscito ad avere la meglio del favorito rumeno Copil al termine di un match super emozionante risolto per pochissimi punti: Kachmazon, infatti, ha vinto 7-6 7-6 aggiudicandosi i due tie break 10-8 e 7-5. Vittoria in rimonta sul centrale per lo svizzero Bertola che ha superato l’italiano Alexander Weis 4-6 6-3 6-2.

È stato invece costretto al ritiro il brasiliano Dutra Da Silva: Kasnikowski ha potuto accedere al tabellone principale senza giocare la sua seconda partita di “quali”. Avanzano e conquistano un posto nel tabellone principale anche due giocatori italiani ormai habitué del Memorial Eugenio Fontana: Julian Ocleppo e Francesco Forti. Ocleppo, figlio dell’ex tennista Gianni, ha superato 6-2 7-5 il francese Borgue, mentre Forti ha avuto la meglio in un match molto tosto del francese Marie 7-6 6-4.

Al Club La Meridiana è arrivato anche Thiago Monteiro, brasiliano di Rio de Janeiro, testa di serie numero 2 del Modena Challenger e attualmente numero 95 della classifica mondiale Atp. Lunedì Monteiro si è allenato con l’italiano Gianluca Mager, il suo esordio nel main draw del Modena Challenger è fissato per martedì. Monteiro si è formato all’Accademia di Gustavo “Guga” Kuerten, ex tennista brasiliano numero 1 al mondo, vincitore di tre edizioni del Roland Garros (1997, 2000 e 2001).

“Ho iniziato a giocare a tennis da piccolo, ho sempre fatto tanti sport, soprattutto calcio – ci racconta il 29enne Thiago Monteiro in un ottimo italiano – poi mia madre pensava che il calcio fosse un po’ pericoloso ed allora ho seguito le orme di mio fratello e ho scelto il tennis. Dopo qualche anno, sono stato invitato all’Accademia di Kuerten: lui si allenava lì e verso la fine della sua carriera giocava anche con me. Poi mi ha seguito come manager nei primi anni da junior: a livello Under 18 sono arrivato ad essere il numero 2 al mondo. Kuerten mi ha insegnato tanto ed è stato il mio modello. La mia carriera mi ha portato ad essere professionista, negli ultimi 5/6 anni sono sempre stato nella Top 100 mondiale, con un best ranking 60. Entro la fine dell’anno mi piacerebbe vincere il mio primo torneo Atp ed entrare nella Top 50, ma si vive giorno per giorno, partita per partita, vediamo… Adesso vengo dai quarti di finale raggiunti all’Atp 125 di Parma e sono pronto per il Modena Challenger. È la prima volta che vengo al Club La Meridiana: mi piace molto, il club è ben organizzato, i campi sono ottimi e ho visto che c’è tanto pubblico fin dai primi giorni. Ovviamente il livello del torneo è alto, io ci provo… L’Italia? Mi trovo molto bene qui da voi, è un paese che amo, appena posso vengo. L’anno scorso ho anche studiato un po’ della lingua italiana perché mi piace capire e parlare con chi mi sta attorno. I miei allenatori sono spagnoli e argentini, parlo anche lo spagnolo, oltre all’inglese e naturalmente al mio portoghese”

È stato un pomeriggio speciale per i “ball kids”, i giovani raccattapalle del Modena Challenger: ragazze e ragazzi dagli 8 anni in su della Scuola Tennis e del Settore Agonistico del Club La Meridiana diretto dal maestro Alessandro Arginelli. Da quest’anno il Memorial Eugenio Fontana è diventato un Challenger Atp 75 e i ball kids sono impegnati in tutte le partite, anche di qualificazione. Domenica pomeriggio i giovani tennisti hanno giocato con i due super campioni Federico Coria e Thiago Monteiro, rispettivamente testa di serie numero 1 e numero 2 del torneo. Un momento di festa e di puro divertimento per i ragazzi che hanno potuto confrontarsi per un’oretta sul Campo Centrale de La Meridiana con due Top 100 della Classifica Atp Mondiale.

Martedì mattina, 27 giugno, le partite del tabellone principale inizieranno alle ore 10. Nel corso della giornata inizierà anche il torneo di doppio che vedrà impegnate 16 coppie. Martedì sera alle 19 scenderà in campo la testa di serie numero 2 Thiago Monteiro, che sfida lo spagnolo Martin Tiffon, alle 21.30 toccherà invece a Pacheco Mendez, numero 1 al mondo tra gli Junior, che giocherà contro il qualificato Lucas Gerch. Ogni giorno sono programmati due incontri serali, con orario definito, sui campi principali della Meridiana: il primo alle ore 19, il secondo alle ore 21.30.