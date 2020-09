Tennis, il Club La Meridiana guadagna la promozione in serie “B”

Domenica 20 settembre, presso la sede del Circolo Tennis Cesena, il team di serie C maschile, del Club La Meridiana, ha vinto per quattro a zero guadagnando la promozione in serie “B”.

Il lockdown ha solo rimandato la disputa del campionato a squadre di serie C maschile che avrebbe dovuto svolgersi in primavera. La riduzione dei contagi, nella prima parte dell’estate, il rispetto delle norme di contenimento della pandemia e il tennis, sport a basso rischio perché privo di contatto fisico e “rispettoso” del distanziamento fisico, hanno contribuito alla partenza del campionato a fine estate. Contrariamente agli scorsi in cui vi erano tre fasi, una regionale a girone, una regionale ed una nazionale ad eliminazione diretta, quest’anno la disputa è avvenuta con un unico tabellone regionale dal quale sarebbero state promosse le quattro squadre semifinaliste.

Al via 35 team che hanno iniziato a scontrarsi domenica 30 agosto. Il primo turno del team Meridiana si è svolto in casa, davanti ad un folto pubblico, domenica 6 settembre contro il CUS Ferrara. Il risultato finale Club La Meridiana 4, CUS Ferrara 0. Il secondo turno, in trasferta presso il Circolo Tennis Albinea, con la vittoria del Team modenese per 5-1. Domenica 20 settembre, presso il Circolo Tennis Cesena il team Meridiana composto da, Carl Jonas Filip Bergevi classifica 2.2, classifica 2.2, Filippo Leonardi classifica 2.3, Alessandro Arginelli classifica 2.4 (capitano e giocatore), Federico Ottolini classifica 2.4, Luca Parenti classifica 2.4, Riccardo Gasperini classifica 2.7, Giorgio Malagoli classifica 2.7, Alan Di Muro classifica 3.2, ha superato il turno e guadagnato la promozione in serie B con il punteggio di 4 a 0. I match di Leonardi e del tedesco Wehnelt sono terminati agevolmente in due set, quelli di Malagoli ed Ottolini solo al set finale che, causa Covid, consisteva in un long tie breack.

Oltre ad un grande potenziale tecnico/tattico, la squadra del Club La Meridiana si è dimostrata affiatata e pronta ad affrontare il prossimo campionato che, Covid permettendo, si svolgerà nella primavera del 2021.