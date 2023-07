Conclusa la terza tappa del Giro d'Italia Donne

Domenica 2 luglio, Formigine ha vissuto una giornata di grande sport, con la partenza della terza tappa del Giro d’Italia Donne.

Una macchina organizzativa imponente, grazie anche all’impegno del Comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, come sottolinea il Sindaco Maria Costi

“La sicurezza della gara e della viabilità cittadina è stata garantita da un dispiegamento massiccio degli agenti di Polizia locale e provinciale, oltre alla Polizia di Stato, che peraltro è stata presente in piazza con un mezzo per l’educazione stradale. Formigine è riuscita a mettere in campo un'ottantina di volontari, la cui presenza ha decretato il successo dell'organizzazione. Presenti i Volontari della sicurezza di Formigine e di Fiorano, Volontari di Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie, Associazione Nazionale Carabinieri, Alpini, Avis, Podistica Sportinsieme, Podistica formiginese, Associazione Carnevale, Officina Corradini di Corlo, Avap, Auser. Questi ultimi impegnati anche nei giorni scorsi per il volantinaggio informativo. A tutte queste persone e alle atlete che hanno gareggiato regalando alla nostra città una giornata indimenticabile, il più sentito ringraziamento”.