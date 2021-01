Coppa APT regionale, prime gare di sci a Passo del Lupo

Metti un fine settimana a Passo del Lupo, Sestola, con una neve strabiliante, un'organizzazione ineccepibile e due belle giornate alla "temperatura giusta"... Queste le condizioni che hanno accolto lo svolgersi, "in bolla" (senza pubblico) e in totale sicurezza, delle prime due gare del circuito regionale di Sci Alpino: Coppa APT Regione Emilia Romagna, categorie Ragazzi e Allievi. Gli atleti della regione si sono sfidati sulla pista della Beccadella.

Tutto si è svolto con serenità e responsabilità, sotto gli occhi vigili delle Forze dell'Ordine locali, dei Giudici di Gara e dei responsabili dell'organizzazione logistica dell'evento, la società Cimone Skiteam. Sempre per evitare anche il minimo accenno di assembramento, si è scelto di non istallare il tradizionale cartellone e i tempi di chi oltrepassava il traguardo sono stati resi pubblici in tempo reale attraverso un link ad una pagina dedicata del sito dei Cronometristi (così come gli ordini di partenza), in questo modo a tutti è stato possibile conoscere passo passo a che punto si fosse della gara e quale fosse la posizione degli atleti prima nella classifica provvisoria e, successivamente, in quella definitiva.

Ai genitori presenti è stato riservato un'ampia area, adeguatamemte distanziata dalla pista, perché tutte le norme di distanziamanto potessero venire applicate e così che, comunque, potessero almeno vedere l'arrivo dei partecipanti. In questo modo i ragazzi e le ragazze hanno potuto godere, seppure in forma ridotta, della vicinanza e partecipazione dei loro familiari più stretti. Non dimentichiamo che la precedente stagione si era fermata 10 mesi fa senza potersi concludere, insieme agli allenamenti.

Sabato 16/01/2021: Slalom Gigante TROFEO Maver Emiliana Rimorchi

Sul podio sono salite, per la categoria Ragazzi (2007-2008) femminile, MARGHERITA Saccardi (2007-S.C. Schia) con il tempo di 45,50, FRANCESCA Tomasini (2008-S.C. Prato Spilla) con il tempo 47,77 e SARA Del Soldato (2007-S.C. Sestola) con il tempo di 48,28.

Per la categoria Ragazzi maschile ottimo il tempo di ANDREA Passino (2007-S.C. Cimone Ski Team) con 43,48 (tempo di gara assoluto per la giornata), seguito da Alessandro Tintorri (2007-S.C. Sestola) con 43,94 e GABRIELE D'arpe (2007-S.C. Cimone Ski Team) con 45,42.

Per la categoria Allievi (2005-2006) femminile il podio è stato: ANGELICA Guerri (2006-S.C.Sestola) scesa con il tempo di 43,96, CORINNA Sentieri (2005-S.C.Cerreto Lago) con 44,89 e SILVIA Mazza (2005-S.C Montenuda) con 45,13. Per quanto riguarda la categoria Allievi maschile il podio è stato di FEDERICO Squeri (2006-S.C. Schia) con il tempo di 43;67, seguito da MATTEO Seghi (43,72) e FRANCESCO Tintorri (44,56), entrambi 2006-S.C. Sestola.

Classifica degli sci club in relazione alla prima giornata: 1° S.C. Sestola con 689 punti, 2° Cimone Ski Team con 527 punti, 3° Sci Club Schia M. con 332 punti

Domenica 17/01/2021: Slalom Gigante TROFEO Gemmalpe

Per la categoria Ragazzi (2007-2008) femminile il podio è stato: MARGHERITA Saccardi (2007-S.C. Schia) fa il bis con il tempo di 45,98, seguita questa volta da ELEONORA Sardu (2007-S.C. Val Carlina) con il tempo di 47,32 e da CARLOTTA Venera (2008-S.C. Cimone Ski Team) con il tempo di 47,41.

Anche ANDREA Passino (2007-S.C. Cimone Ski Team) ha fatto il bis con il tempo di 43,72, così anche Alessandro Tintorri (2007-S.C. Sestola)con il tempo di 44,37 e GABRIELE D'arpe (2007-S.C. Cimone Ski Team) con il tempo di 45,30.

Nella categoria Allievi (2005-2006) femminile il podio è stato di: SOFIA Funaro (S.C.21) giunta al traguardo in 43,62, ANGELICA Guerri (2006-S.C.Sestola) in 44,56 e GIORGIA Fiocchi (2006-S.C.Val Carlina) in 44,61.

Il miglior tempo di gara è andato oggi a MATTEO Seghi (2006-S.C. Sestola) con il suo 43,14, seguito da FEDERICO Squeri (2006-S.C. Schia) con 43,56 e da FEDERICO Cella (2005-S.C.Cerreto lago) con 44,09.

Classifica degli sci club alla secondagiornata: 1° Cimone Ski Team con 657 punti, 2° S.C. Sestola con 607 punti, 3° Sci Club Schia M. con 341 punti

Un ringraziamento speciale va anche agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione delle gare: Maver Emiliana Rimorchi e Gemmalpe.

Le due giornate di gare si sono svolte in contemporanea agli allenamenti delle altre categorie. A partire dallo scorso dicembre infatti gli sci club della provincia di Modena, e non solo, possono allenarsi in sicurezza e serenità. Seppure con grande sforzo, il comprensorio del Cimone ha fatto sì che qui potessero trovare uno spazio adeguato alle loro necessità ricucendo lo strappo improvviso che aveva messo fine alla precedente stagione lo scorso 8 marzo.

Gallery