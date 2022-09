Tappa italiana di Coppa del mondo di drone racing, emozioni a Magreta

Si sono svolte lo scorso weekend a Modena, e precisamente a Magreta, la tappa italiana della Coppa del Mondo di Drone Racing della FAI, la sesta tappa della Coppa Italia di Drone Racing e la seconda del Campionato Italiano F9U. Un traguardo importante per la disciplina sportiva delle gare di velocità dei droni in Italia che ha visto la partecipazione di trenta piloti di diverse nazionalità.

Oltre alla presenza naturalmente dei piloti italiani infatti, hanno preso parte alla competizione Yuki Hashimoto e Mai Shiraishi, giapponesi e piloti del team Raiden Racing della Drone Champions League. Roland Rontò (nickname Deamon_FPV), top pilot dell'Ungheria, ha rappresentato il suo paese alla World Games 2022 aggiudicandosi un 13° posto. David Spacek, dalla repubblica Ceca, che nel 2019 prima della pandemia, che fermò tutti i campionati, era 2° a livello Nazionale e 4° nella graduatoria finale della World Cup FAI International. Guillaume Bailleau, giovanissimo pilota francese, 8° nel ranking francese del 2021 e 13° nella graduatoria finale della World Cup FAI International. Infine una agguerritissima e giovanissima Mo Gayeon dalla Korea del sud.

I piloti hanno affrontato un percorso fatto di ostacoli e di passaggi obbligati dove vince chi taglia per primo il traguardo al termine di tre giri di pista. L'Italia ha ben figurato nella World Cup, confermando la crescita della disciplina sportiva del drone racing a livello nazionale, con Carlo Morace "Charlie Morry" che si è piazzato sul 2° gradino del podio, subito dietro a Yuki Hashimoto. Il ragazzo del Sol Levante è apparso davvero irraggiungibile fin dalle qualifiche di sabaclasto e non ha sbagliato praticamente mai una Heat nè ha mai fatto un incidente. Buon risultato anche per Filippo Sciamanna "Geek", arrivato ad un soffio dalla finalissima per i primi 4 posti e classificatosi 5° overall. Per quanto riguarda la sesta e penultima tappa di Coppa Italia, la classifica finale ha visto 1° Carlo Morace, 2° Filippo Sciamanna e 3° Francesco Cassarini, mentre per il Campionato italiano F9U 1° Carlo Morace, 2° la campionessa in carica Luisa Rizzo, e 3° Filippo Sciamanna.

Alla gara erano presenti il Presidente dell'ASD Drone Racing Fano (promotrice della Coppa Italia) Loris Penserini, il responsabile di categoria F9U Oscar Chinello, l'organizzatore nonché Direttore di Gara della competizione e presidente dell'Aeroclub ospitante del Gruppo Aeromodellismo Secchia, Filippo Di Marco. Il cronometraggio della gara è stato affidato all'esperto pilota ed ex campione italiano Giuseppe Rinaldi. Presente anche un giudice internazionale spagnolo inviato dalla FAI.

"Siamo molto soddisfatti - commenta Loris Penserini - sia per quanto riguarda l'organizzazione della gara che per la partecipazione dei piloti. È bello vedere tanti piloti provenire da diversi Paesi di tutto il mondo per partecipare ad una competizione di drone racing in Italia, significa che siamo sulla giusta strada, che questa disciplina sportiva sta crescendo tantissimo anche nel nostro Paese e che piano piano ci stiamo avvicinando al livello di altri paesi europei e non, dove la diffusione e la pratica di questo sport erano molto più avanti."

"È il quinto anno - aggiunge Filippo di Marco - che il Gruppo Aeromodellistico Secchia organizza la tappa italiana della World Cup, categoria F9U Drone Racer. Mi ha fatto molto piacere vedere piloti Italiani combattere, forse per la prima volta, alla pari con i migliori stranieri. E' stata la dimostrazione che quando si uniscono tutte le forze, anche l'Italia può dire la sua a livello organizzativo nel panorama internazionale di questo sport che rientra a tutti gli effetti nella categoria delle corse sportive e che sono certo in futuro occuperà un ruolo sempre più da protagonista nel settore dell'intrattenimento".