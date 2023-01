Dopo tre anni di attesa dopo torna la "vera" Corrida di San Geminiano

Era il 31 gennaio 2020 ed in una giornata più primaverile che invernale Pasquale Selvarolo e Sofiia Yaremchuk conquistarono il successo nella 46esima ed ultima edizione vera e propria della Corrida di San Geminiano. Covid e restrizioni hanno poi comportato la cancellazione delle due edizioni successive, con l’ideazione della Virtual Corrida per mantenere quantomeno un piccolo legame con la storia e la prima edizione della Corrida dell’Angelo che lo scorso 18 aprile vide vincitori ancora una volta, quasi come un segno del destino, gli stessi Selvarolo e Yaremchuk. A quasi tre anni di distanza dall’ultimo appuntamento vero e proprio, però, tutto è pronto per alzare nuovamente il sipario sulla classica modenese e scriverne un nuovo entusiasmante capitolo.

Il percorso

L’edizione 2023 diventerà dunque la 49esima Corrida di San Geminiano che ritroverà tutte le peculiarità che ne hanno fatto la storia. La partenza è fissata per le 14:30 nel pomeriggio del 31 gennaio da Viale Berengario, mentre l’arrivo sarà come sempre all’interno del Parco Novi Sad. La prova competitiva vedrà gli atleti iscritti affrontare i consueti 13,350 chilometri che li porteranno fino a Cognento per poi fare ritorno in città alle porte del centro storico.

Confermatissimi, inoltre, anche gli eventi non competitivi come la Corrisangeminiano, sullo stesso percorso e distanza della Corrida competitiva, e la Minicorrida di 3 chilometri. L’appuntamento come sempre sarà organizzato dalla società A.S. La Fratellanza 1874 in collaborazione con la Croce Blu Modena e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna oltre al sostengo di BPER: Banca.

Le iscrizioni

Per quanto concerne la gara competitiva la quota d’iscrizione è pari a 15 euro e sono ammessi gli atleti nati nel 2005 o nelle annate precedenti che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

Essere tesserati per il 2023 per Società affiliate alla FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera

tesserati a club affiliati a Federazioni straniere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA

possessori della RUN CARD dai 20 anni di età in poi, presentando anche in originale il certificato medico di idoneità agonistico specifico per l’atletica leggera che sarà poi conservato in copia dalla Società organizzatrice

tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) in possesso della Run Card – EPS, presentando anche in originale il certificato medico di idoneità agonistico specifico per l’atletica leggera che sarà poi conservato in copia dalla Società organizzatrice

Le iscrizioni sono già aperte e dovranno pervenire entro il 29 gennaio 2023 on-line collegandosi al sito: https://www.endu.net/it/ events/corrida-di-san- geminiano/. Il numero massimo di atleti che potranno partecipare è fissato a 1000, non è possibile sostituire un nominativo già iscritto e non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione. In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non sarà riconosciuto alcun rimborso o slittamento di iscrizione all’edizione successiva. Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite il sito ENDU contestualmente all’iscrizione, con commissioni a carico dell’ordinante con le seguenti modalità:

carta di credito

Satispay

bonifico diretto Klarna

bonifico tradizionale (quest’ultimo solo fino a una settimana prima dell’evento)

Per le gare non competitive l’iscrizione costerà 5 euro e sarà possibile dal 16 al 30 gennaio 2023 (escluse domenica 22 e domenica 29) dalle 17:00 alle 19:00 presso il Campo Comunale di Atletica Leggera in via A. Piazza n° 70, 41126 Modena, e dalle 10:00 del 31 gennaio 2023, presso la Segreteria sita al Parco Novi Sad. A tutti i concorrenti arrivati verrà consegnata una particolare confezione di Aceto Balsamico di Modena del Duca e la maglietta ufficiale della manifestazione. Il ritiro del pacco gara non competitivo sarà allestito in zona arrivo.



Tutte le informazioni nel dettaglio sono disponibili sul sito www.corridadisangeminiano.it oppure scrivendo all’indirizzo mail info@corridadisangeminiano.it oppure telefonando al numero 059/330098.