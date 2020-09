Riapre la Modena Skate School al Rock and Ride Village della Villa d'Oro

Per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dello skateboard, dal 14 settembre 2020, iniziano i corsi della Modena Skate School presso il Rock and Ride Village di Modena, l’unico skatepark indoor di Modena e provincia. Un’occasione unica per avvicinarsi alla nuova disciplina olimpica di Tokyo 2020, imparare e perfezionare numerosi trick insieme ai nostri maestri qualificati.

Che cosa hanno in comune Tony Hawk, Josh Kalis, Rodney Mullen o l’italiano Giorgio Zattoni? Queste quattro grandi leggende del mondo dello skate non si sono mai arresi davanti alle innumerevoli cadute, ma anzi si sono rialzati tutte le volte con l’obiettivo finale di migliorarsi sempre più. Se il vostro sogno è diventare degli skateboarder, allora il futuro inizia alla Modena Skate School.

Perché lo skateboard è proprio così: insegna per prima cosa a cadere, per evitare di farsi male, e a confrontarsi ogni giorno con i propri limiti per progredire costantemente.

Lo skateboarding è inoltre un’espressione creativa che permette ad ognuno di potersi raccontare ed essere libero. Non esiste uno “stile giusto” o uno “stile sbagliato”, ma il proprio. E ogni volta che ci si trova in uno skatepark outdoor o indoor, ci saranno sempre altri skaters pronti a dare (e chiedere) qualche consiglio per l’esecuzione di un nuovo trick al fine di migliorare grazie ai consigli altrui la propria tecnica e stile.

Lo skateboard si basa proprio sull’aggregazione: è capace di coinvolgere bambini, adulti e ragazze. Una platea di praticanti quanto mai eterogenea e variegata.

Questi sono i valori che Modena Skate School trasmetterà agli skater di domani, con un programma didattico che inizierà a settembre 2020 e proseguirà fino a Giugno 2021, unendo appuntamenti didattici, meeting, appuntamenti agonistici, workshop, attività ludiche e ricreative.

Modena Skate School ha pensato a due diversi corsi annuali per chi desidera avvicinarsi o migliorarsi nello skateboarding: “Dreamer” con una lezione a settimana e “Go pro” con cadenza bisettimanale.

Infine, Election Skate Camp nelle giornate 21 e 22 settembre in occasione delle prossime elezioni per il Referendum 2020.

Due giorni al costo di €50 a bambino dalle 8.00 alle 13.00 (senza pranzo).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rock&Ride Village, presso la polisportiva Villa d'Oro in Via del Lancillotto 10/12 a Modena - Tel +39 059.9783397 e info@rockandride.eu