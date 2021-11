I modenesi Samuele Cottafava e Valentina Gottardi entrano nella Nazionale Italiana di beach volley

I modenesi Samuele Cottafava e Valentina Gottardi sono ufficialmente atleti della Nazionale Italiana di Beach Volley. Cottafava sarà il nuovo compagno dell'argento olimpico Paolo Nicolai e la Gottardi farà coppia con l'olimpionica Marta Menegatti. Entrambi gli atleti hanno mosso i primi passi nel mondo del volley grazie ai corsi della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena. Samuele Cottafava nel 2021, in coppia con Jakob Windisch, ha conquistato il 1° posto nella tappa 1 stella di Cervia. Valentina Gottardi nel 2021 ha guadagnato il titolo di Campionessa d'Italia Under 20. Un nuovo importante traguardo per i due atleti modenesi all’interno di una carriera in ascesa, ricca di soddisfazioni.

Samuele Cottafava commenta: "È un’emozione unica ed un privilegio poter giocare con una leggenda del beach volley. Al momento ci stiamo allenando a Pescara sotto la supervisione di Simone Di Tommaso e Mariano Costa per preparare i primi appuntamenti della stagione che si disputeranno a marzo in Messico. Abbiamo grandi ambizioni e sono convinto che lavorando tanto in questi mesi di preparazione riusciremo ad esprimere un ottimo beach volley e competere con le migliori coppie al mondo."

Marco Neviani, presidente della Scuola di Pallavolo Anderlini, è stato uno dei primi allenatori di Samuele Cottafava nei corsi di Anderlini. Ricorda come “si vedeva già che era un talento e che in campo poteva dare molto. Nel corso degli anni ha poi capito quale era la sua strada ed è riuscito ad esprimere al 100% le sue potenzialità. Ha sempre avuto una grandissima tecnica”.