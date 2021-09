Beach Volley, scudetto per il modenese Cottafava in coppia con Windisch

Il Campionato Italiano Assoluto di beach volley ha assegnato, con una giornata di anticipo, lo scudetto maschile 2021. A trionfare sulla spiaggia del lungomare Trieste di Caorle sono stati gli azzurri Jacob Windisch e Samuele Cottafava che nel match del quarto turno del tabellone perdenti hanno battuto con il punteggio di 2-0 (26-24, 21-16) la coppia formata da Tobia Marchetto e Gianluca Dal Corso conquistando così i punti necessari per assicurarsi lo scudetto 2021.

A differenza degli scorsi anni, infatti, il tricolore verrà assegnato alla coppia che avrà totalizzato il maggior numero di punti nei tre tornei del Campionato Italiano (Bellaria Igea Marina, Palinuro e Caorle). Primo scudetto, dunque, per il duo tricolore che si sono presentati a questa terza e decisiva tappa di Caorle dopo aver conquistato il terzo posto nelle precedenti tappe di Bellaria-Igea Marina e Palinuro.

Questo il commento del neo campione d’Italia Samuele Cottafava, modenese classe '98: “Abbiamo lavorato tutto l’inverno per centrare questo che era uno degli obiettivi stagionali. Domani nel match con Rossi-Carambula vogliamo far bene e provare a centrare la terza semifinale in questo campionato italiano assoluto".