Criteria Nazionali Giovanili, un bronzo per la spedizione modenese

Si è conclusa la prima parte dei campionati italiani primaverili di nuoto con 6 atlete modenesi ai blocchi e i Criteria, che convocano le migliori 30 prestazioni nazionali per anno di nascita, hanno premiato le nostre atlete con un bronzo.

Chiara Fontana, tesserata NC Azzurra91 di Bologna, nelle tante prove affrontate nella categoria Cadette, ha centrato solo, purtroppo, un bronzo nei 400 misti vinti dalla cremonese Roversi.

La formiginese in tutta la manifestazione ha infatti girato attorno al podio con il 4° nei 200 e il 6° posto nei 50 e 100 dorso. Peggior risultato il 9° nei 200 misti.

Per Elettra Calanca, junior 2007, sempre di scuola formiginese e tesserata Sweet Team Modena, tocca 7^ nei 200 farfalla, 9^ nei 100 e 19^ posto nei 50 sempre farfalla chiudendo 30^ la trasferta allo Stadio del nuoto con l’escursione nei 400 stile libero.

Nella rana il Team Nuoto Modena in gara con Valentina Pezzoli nei 100 rana Ragazze2007. Per lei un 28° posto mentre tra le junior la specialità trova Ines Djebali, portacolori del Circolo Sportivo GdF Modena chiudere con p.p. in 16^ posizione i 100 e in 12^ la doppia distanza. Nei 50 l’unica prova in cui troviamo due portacolori modenesi: Laura Medici di Maranello nuoto chiude 15^ con il personale (33.75) precedendo Djebali 20^ in 34.10.

Diciassettesima posizione per Arianna Blasi, dei gialli di Maranello, che conclude con il nuovo personale i 200 farfalla.

Tocca quindi al settore maschile provare a fare meglio e concludere la rassegna tricolore.

50 m Dorso – Cadette, 6 FONTANA Chiara 2004 ITA Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 6 6. 28.51

100 m Rana - Ragazze 2009, 28 PEZZOLI Valentina 2009 ITA Team Nuoto Modena asd 4 6 4. 1'17.63

100 m Rana - Juniores F 2007, 16 DJEBALI Ines 2007 ITA Circolo Sportivo GdF Modena 2 9 5. 1'12.29

200 m Farfalla - Ragazze 2008, 17 BLASI Arianna 2008 ITA Maranello Nuoto 2 1 6. 2'23.47

200 m Farfalla - Juniores F 2007, 7 CALANCA Elettra 2007 ITA Sweet Team Modena asd 1 5 7. 2'18.45

200 m Misti – Cadette, 9 FONTANA Chiara 2004 ITA Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 2 7. 2'16.70

400 m Stile Libero - Juniores F 2007, 30 CALANCA Elettra 2007 ITA Sweet Team Modena asd 2 8 10. 4'34.99

100 m Dorso – Cadette, 6 FONTANA Chiara 2004 ITA Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 2 6. 1'00.88

50 m Farfalla - Juniores F 2007 , 19 CALANCA Elettra 2007 ITA Sweet Team Modena asd 4 5 2. 28.75

200 m Rana - Juniores F 2007, 12 DJEBALI Ines 2007 ITA Circolo Sportivo GdF Modena 3 5 2. 2'36.10

100 m Farfalla - Juniores F 2007, 9 CALANCA Elettra 2007 ITA Sweet Team Modena asd 1 7 9. 1'03.44

400 m Misti – Cadette, 3 FONTANA Chiara 2004 ITA Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 3 3. 4'45.00

200 m Dorso – Cadette, 4 FONTANA Chiara 2004 ITA Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 1 7 4. 2'11.84

50 m Rana - Juniores F 2007, 15 MEDICI Laura 2007 ITA Maranello Nuoto 2 9 4. 33.75

20 DJEBALI Ines 2007 ITA Circolo Sportivo GdF Modena 3 6 4. 34.10