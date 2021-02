Crotone Sassuolo 1 - 2 | Berardi e Caputo tornano alla grande e fanno vincere il Sassuolo

Torna alla vittoria la squadra di De Zerbi che non vedeva i tre punti dal 6 gennaio. Dopo essere passati in vantaggio i neroverdi si fanno raggiungere da un buon Crotone e ad inizio ripresa un rigore di Caputo regala poi la gioia al Sassuolo.

IL MATCH - Primi minuti di studio per le due squadre, poi al 14’ si apre già la partita quando Berardi riceve palla sulla destra, rientra e col sinistro fa un tunnel a un difensore avversario battendo Cordaz sul primo palo. Prova dopo poco a raddoppiare il numero 25 neroverde calciando al volo, ma questa volta il pallone finisce in curva. Al 26’ arriva il pareggio dei padroni di casa con Ounas che salta facilmente Peluso mettendolo a sedere prima di calciare in rete a botta sicura. Reagisce il Sassuolo che va più volte vicino al gol e poi trema quando Di Carmine tutto solo di testa manda in rete un pallone spazzato via malamente da Rogerio sulla linea di porta; il gol viene poi annullato dopo aver consultato il VAR per un netto fallo di Djidji su Consigli. Nella ripresa passa subito in vantaggio la squadra di De Zerbi quando Golemic commette fallo su Locatelli in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Caputo che non sbaglia, mettendo il pallone sotto alla traversa. Cominciano poi i numerosi cambi per entrambe le formazioni che devono assestarsi prima di ricominciare a creare occasioni pericolose. All’84’ il Sassuolo segna, ma il gol viene annullato per un fallo di Muldur su Luperto.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione (66′ Vulic), Zanellato, Reca (73′ Riviere); Ounas, Di Carmine (73′ Simy). A disp.: Festa, Crespi, Cigarini, Magallan, Dragus, Rojas, Rispoli, Marrone, Eduardo. All.: Stroppa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (88′ Ayhan), Marlon, Peluso, Rogerio; Magnanelli (72′ Obiang), Locatelli; Berardi (88′ Toljan), Lopez (62′ Traorè), Djuricic; Caputo (72′ Defrel). A disp.: Pegolo, Turati, Kyriakopoulos, Mercati, Traore, Oddei, Haraslin, Raspadori. All.: De Zerbi

ARBITRO: sig. Pezzutto di Lecce

RETI: 14′ Berardi, 26′ Ounas, 48′ Caputo (rig.)

NOTE: ammoniti Peluso, Vulic.