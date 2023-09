Atletica, Filippi in azzurro. Il Crotti-Ruggeri ha riaperto la stagione a Modena

Lo sprint finale della stagione estiva per l’atletica italiana è appena iniziato, ma in casa Fratellanza si registrano già soddisfazioni importanti. Uno dei nomi di punta della squadra gialloblù, Giovanni Filippi, è stato convocato dal direttore tecnico azzurro Antonio La Torre per vestire la maglia della Nazionale ai Mondiali di corsa su strada in programma a Riga, in Lettonia, domenica 1 ottobre. L’atleta bresciano, alla seconda stagione sotto la Ghirlandina, si cimenterà sulla distanza del Miglio, mentre le altre prove in programma sono i cinque chilometri e la mezza maratona.

Per altro Filippi è reduce dall’ennesimo risultato di prestigio conquistato al meeting internazionale di Padova lo scorso fine settimana dove si è classificato ottavo sui 1500 metri con il nuovo primato personale e sociale di 3’36”14.

Le altre gare disputate

In regione, invece, sono stati due gli appuntamenti che hanno caratterizzato lo scorso fine settimana. A Castelnovo Monti è andato in scena il 37° Esagonale del Po, manifestazione per rappresentative provinciali dove la Fratellanza era fortemente rappresentata sia a livello Allievi che Cadetti. Gli atleti gialloblù hanno contribuito in maniera importante al secondo posto della rappresentativa modenese con 143 punti alle spalle di Reggio Emilia vincitrice con 165. Tra i risultati più importanti due successi al femminile nei salti tra le Allieve: Bheatrisha Purboo si è imposta con 1,49 metri nell’alto e Mariasole Carpenito con 2,85 metri nell’asta. Tra le Cadette doppietta gialloblù nei 1000 metri piani con Maria Alessandra Rinzullo a battere in volata Giada Margherita Ligorio con il tempo di 3’12”68 contro il 3’12”87 della compagna. Vince anche Rita Manfredini negli 80 ostacoli con il tempo di 11”79.

Bologna, invece, ha ospitato i campionati regionali di Pentalanci per le categorie Master e tra gli SM45 Sauro Malagoli ha sconfitto la concorrenza mettendo a segno un totale di 2777 punti nelle cinque prove, appunto, in programma. Gli attrezzi utilizzati sono stati peso, disco, martello, martello a maniglia corta e giavellotto. Primo posto e vittoria anche per Tarcisio Venturi negli SM70, mentre al femminile è tripletta a partire da Valentina Montemaggiori seconda solo ad un’atleta di fuori regione quindi fuori classifica con un bottino di 2737 punti. Tra le SF55 la spunta Roberta Arienti e tra le SF75 Giuliana Gherardi.

Il Crotti-Ruggeri

Fari puntati anche a Modena ieri sera sul Trofeo Crotti-Ruggeri che ha visto scendere in pista e nelle pedane anche alcuni atleti azzurri. Nei 100 piani rispettivamente quinto e sesto posto per Riccardo Valentini e Mattia Cremaschi con i crono di 11”11 e 11”17, mentre Gilberto Ibraimo era l’unico atleta al via dei 2000 siepi Allievi chiusi con il tempo di 6’53”67. Quinto assoluto nell’alto anche lo Junior Osaheruwen Egiabo Isaac con 1,75 metri, mentre nell’asta è secondo lo specialista delle prove multiple Yoro Menghi con 4,15 metri. Nel triplo quarto posto per l’Allievo Matteo Cocconi con 12,57 metri poi per quanto riguarda i lanci Lorenzo Puliserti è primo nel peso con 13,64 metri e terzo nel martello con 53,68.

Al femminile è ottava l’Allieva Chiara Cappi con 13”05 nei 100 piani, mentre è tiratissima la gara di lungo dove Claudia Coppi chiude terza con 5,34 metri a soli 17 centimetri dal primo posto. Seconda Elena Gabellini nel martello con 39, 11 metri. Vittoria, infine, tra gli Allievi per Gregorio Taglini nei 400 ostacoli chiusi in 59”33. Terzo posto, invece, per Pietro Zagagnoni con 1’03”54.

Le gare del weekend

Cinque saranno gli atleti gialloblù impegnati a Passologico, provincia di Pescara, per i campionati italiani dei dieci chilometri su strada, mentre per gli Allievi la distanza scende a sei. Proprio in quest’ultima categoria gareggerà Aurora Gambetta, mentre tra gli Junior ci sarà Leonardo Di Niso. Nella categoria Promesse saranno in gara Gian Marco Ronchetti e Giulia Cordazzo, mentre tra le Senior ci sarà Aurora Imperiale.

Infine Ravenna dove nelle giornate del sabato e della domenica si disputeranno i campionati regionali individuali Master con la Fratellanza che proporrà un totale di ben 80 atleti-gara.