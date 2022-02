Tennis: al Torneo Rodeo di Casinalbo brilla la stella di Tommaso Cuomo

Casinalbo di Formigine (Modena), lunedì 14 febbraio 2022. Sono Tommaso Cuomo (Club La Meridiana – Under 14 maschile), Leonardo Portioli (Circolo Equitazione Reggio Emilia – Under 16 maschile), Maria Silvia Marasca (Circolo Cittadino Jesi – Under 14 femminile) e Arianna Sirbu (Circolo Tennis Poviglio – Under 16 femminile) i vincitori del torneo Rodeo che si è concluso ieri, domenica 13 febbraio, al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine (Modena). Si è trattato di una manifestazione di tre giorni che ha coinvolto 37 società e 142 atleti provenienti da cinque regioni diverse, confermando il grande appeal che il Club La Meridiana raccoglie nel panorama tennistico giovanile.

Le sfide sono state molto appassionanti grazie anche alla formula Rodeo, che permette di ridurre i tempi di gioco e impone ai giocatori di trovare fin da subito i guizzi vincenti per concludere il match a proprio favore. Tommaso Cuomo, che ha messo la ciliegina sulla torna vincendo con i colori del Club La Meridiana il trofeo Under 14 maschile, ha superato in finale Edoardo Lucio Vallè (Tennis Club President di Montechiarugolo, in provincia di Parma) con il punteggio di 4-0, 2-4, 7-2. Da segnalare in questa competizione la bellissima prova di Edoardo Ghiselli, undici anni ancora da compiere, ma già in grado di fronteggiare i ragazzi di due e tre anni più grandi. La giovane promessa del Country Club di Castenaso (Bologna) è arrivato fino alla semifinale, dove si è arreso al cospetto di Tommaso Cuomo per 4-3, 3-4, 10-8, al termine di un match tiratissimo e uscendo dal campo tra gli applausi.

Nella Under 14 femminile la finale si è disputata tra Maria Silvia Marasca e Lucrezia Chiesa: la marchigiana ha avuto la meglio sull'atleta del Circolo del Castellazzo di Parma per 4-0, 4-2. La competizione Under 16 ha parlato reggiano, considerando che Leonardo Portioli del Circolo Equitazione Reggio Emilia ha battuto all'ultima sfida il compagno di squadra Luigi Fornaciari 4-0, 4-2, e Arianna Sirbu del Circolo Tennis Poviglio si è imposta su Camilla Montenet (Circolo del Castellazzo di Parma) per 4-1,4-2.

Grande soddisfazione per la riuscita, sportiva e organizzativa, del torneo è stata espressa dal direttore del Club Meridiana Elio Agnoli. “Vedere tanti giovani gareggiare sempre con grande lealtà e sportività è stato davvero un piacere. Il risultato dei nostri atleti è stato più che buono grazie anche alla vittoria di Tommaso Cuomo che milita nel nostro Club. Andando oltre il risultato ciò che mi preme evidenziare è che stiamo vedendo i frutti di un lavoro che punta sui giovani reso possibile dalla lungimiranza del consiglio direttivo e del comitato sportivo e dalle capacità di tutto il nostro staff tecnico” ha sottolineato Elio Agnoli.